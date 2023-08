Quem é quem: os 19 acusados do processo contra Donald Trump em Fulton County

Rudy Giuliani está sem dinheiro para as enormes despesas legais depois de defender Trump

O antigo Presidente dos EUA Donald Trump e 18 dos seus aliados foram acusados, esta segunda-feira, por acusações do Estado da Geórgia relacionadas com as suas tentativas de anular os resultados das eleições de 2020 neste que é conhecido como “Estado Pêssego”.

Essas acusações estaduais foram apresentadas pela procuradora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, uma democrata eleita que tem investigado a interferência de Trump nas eleições desde o início de 2021.

Trump e os outros que enfrentam acusações no caso da Geórgia são, neste ponto do processo legal, presumidos inocentes. Muitos desses réus negaram veementemente qualquer irregularidade, e alguns argumentaram que estavam simplesmente a tentar retificar o que acreditavam serem irregularidades graves que mancharam as eleições.

Eis um resumo de quem foi acusado na investigação do condado de Fulton, e como estão ligados aos amplos esforços de Trump para subverter as eleições de 2020 na Geórgia.

O ex-Presidente

Donald Trump

Antigo presidente dos EUA

Acusado de 13 crimes

Violação da Lei das Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público (3 acusações)

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentação de documentos falsos

Apresentação de documentos falsos

Declarações e escritos falsos (2 acusações)

Funcionários de Trump

Mark Meadows

Chefe de gabinete da Casa Branca

Acusado de 2 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público

Rudy Giuliani

Advogado de Trump

Acusado de 13 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeer

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público (3 acusações)

Declarações e escritos falsos (3 acusações)

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentar documentos falsos

John Eastman

Advogado eleitoral de Trump

Acusado de 9 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentação de documentos falsos

Apresentação de documentos falsos

Jeffrey Clark

Alto funcionário do Departamento de Justiça

Acusado de 2 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Tentativa criminosa de cometer declarações e escritos falsos

Sidney Powell

Advogada eleitoral de Trump

Acusada de 7 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Conspiração para cometer fraude eleitoral (2 acusações)

Conspiração para cometer roubo de computador

Conspiração para cometer invasão de computadores

Conspiração para cometer invasão de privacidade informática

Conspiração para defraudar o Estado

Jenna Ellis

Advogada da campanha de Trump

Acusada de 2 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeer

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público

Mike Roman

Funcionário da campanha de Trump

Acusado de 7 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeer

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentar documentos falsos

Ray Smith

Advogado da campanha de Trump

Acusado de 12 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Solicitação de violação de juramento por funcionário público (3 acusações)

Declarações e escritos falsos (2 acusações)

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentar documentos falsos

Outros aliados de Trump

Kenneth Chesebro

Advogado pró-Trump

Acusado de 7 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentar documentos falsos

Trevian Kutti

Publicitária

Acusada de 3 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Conspiração para cometer solicitação de declarações e escritos falsos

Influenciar testemunhas

Harrison Floyd

Líder da organização Black Voices for Trump

Acusado de 3 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Conspiração para cometer solicitação de falsas declarações e escritos

Influenciar testemunhas

Robert Cheeley

Advogado pró-Trump

Acusado de 10 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentação de documentos falsos

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público

Declarações e escritos falsos

Perjúrio

Stephen Lee

Pastor ligado à intimidação de funcionários eleitorais

Acusado de 5 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Tentativa criminosa de influenciar testemunhas (2 acusações)

Conspiração para cometer solicitação de falsas declarações e escritos

Influenciar testemunhas

Falsos eleitores

David Shafer

Presidente do Partido Republicano da Geórgia

Acusado de 8 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Fazer-se passar por um funcionário público

Falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Declarações e escritos falsos (3 acusações)

Tentativa criminosa de apresentação de documentos falsos

Shawn Still

Falso eleitor do Partido Republicano

Acusado de 7 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Fazer-se passar por um funcionário público

Falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Declarações e escritos falsos (2 acusações)

Tentativa criminosa de apresentar documentos falsos

Alegados infratores do sistema de votação

Scott Hall

Ligado à infração no condado de Coffee

Acusado de 7 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Conspiração para cometer fraude eleitoral (2 acusações)

Conspiração para cometer roubo de computadores

Conspiração para cometer invasão de computadores

Conspiração para cometer invasão de privacidade informática

Conspiração para defraudar o Estado

Misty Hampton

Supervisora das eleições do condado de Coffee

Acusada de 7 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Conspiração para cometer fraude eleitoral (2 acusações)

Conspiração para cometer roubo de computadores

Conspiração para cometer invasão de computadores

Conspiração para cometer invasão de privacidade informática

Conspiração para defraudar o Estado

Cathy Latham

Eleitor falso ligado à violação no condado de Coffee

Acusada de 11 crimes