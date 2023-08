O que é a RICO, que está no centro do processo criminal de Trump na Geórgia?

O ex-presidente dos EUA Donald Trump e os seus 18 co-réus foram acusados de violar uma série de leis criminais no caso de subversão das eleições de 2020 na Geórgia, mas há um crime que liga toda a sua alegada má conduta: a Lei das Organizações Corruptas e Influenciadas por Crimes.

A lei estadual - que é comummente referida como RICO [acrónimo em inglês do nome original da lei, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act] - é semelhante à versão federal do estatuto que visa as chamadas organizações criminosas. A lei do estado da Geórgia permite que os procuradores incluam uma série de condutas - incluindo atividades que tiveram lugar fora do estado da Geórgia mas que podem ter feito parte de uma conspiração alargada - nas suas acusações.

Os condenados por crimes de extorsão também estão sujeitos a penas mais pesadas, o que constitui um trunfo para os procuradores, caso pretendam influenciar potenciais co-conspiradores ou encorajar os arguidos a aceitar acordos de confissão.

"A RICO federal é um coisa muito grande. É difícil de provar e é utilizada com bastante parcimónia. A RICO da Geórgia é um animal diferente. É mais fácil de provar", disse Kenneth White, um advogado de defesa familiarizado com a lei federal. "A questão é que lá é usada de forma muito agressiva."

A lei tem sido o cartão de visita da procuradora do condado de Fulton, Fani Willis. A procuradora da área de Atlanta utilizou-a numa série de casos de grande visibilidade que já apresentou na Geórgia contra funcionários de escolas, gangues e músicos, incluindo o rapper Young Thug.

"A razão pela qual sou fã da RICO é que os jurados são muito, muito inteligentes", disse Willis aos jornalistas em 2022, numa nova conferência sobre uma acusação relacionada com gangues. "Eles querem saber o que aconteceu. Eles querem tomar uma decisão precisa sobre a vida de alguém. E assim, a RICO é uma ferramenta que permite que o escritório do procurador e a aplicação da lei contem toda a história.

A histórica acusação de 41 crimes, revelada na segunda-feira, acusa Trump e os outros réus de fazerem parte de uma ampla conspiração para tentar anular o resultado da eleição de 2020 naquele que é conhecido como o "Estado do Pêssego", a Geórgia.

"A empresa constituía uma organização contínua cujos membros e associados funcionavam como uma unidade contínua com o propósito comum de atingir os objetivos da empresa", afirma a acusação de 98 páginas.

"A empresa operava no Condado de Fulton, Geórgia, noutros locais do Estado da Geórgia, noutros Estados, incluindo, entre outros, o Arizona, Michigan, Nevada, Novo México, Pensilvânia e Wisconsin, e no Distrito de Columbia", acrescenta a acusação.

Os procuradores afirmam que as ações criminosas em torno das quais se baseia a acusação incluem prestar falsas declarações, apresentar documentos falsos e falsificações, fazer-se passar por funcionários, violações informáticas e tentativas de influenciar testemunhas.

Vários dos atos que alegadamente constituíram a conspiração de extorsão envolveram outros Estados além da Geórgia.

Entre os 161 atos alegadamente praticados, segundo a acusação, no âmbito de uma conspiração destinada a inverter a derrota eleitoral de Trump, contam-se vários episódios de contacto de Trump e dos seus conselheiros com legisladores estaduais da Pensilvânia, do Michigan e do Arizona. A acusação destacou também o esforço para organizar eleitores falsos em Wisconsin, Arizona e outros estados, além da coordenação de uma chapa alternativa de eleitores na Geórgia.

White e outros juristas sublinharam que a utilização do RICO por Willis contra Trump e os seus co-arguidos permitirá aos procuradores associar facilmente a alegada conduta ao seu caso.

"Penso que há benefícios estratégicos no julgamento para ter um grande estatuto abrangente, porque torna mais fácil trazer a conduta externa sem ter uma audiência (probatória)", disse Andrew Fleischman, um advogado de defesa criminal da Geórgia.

Mas, acrescentou, os casos RICO "introduzem complexidades que atrasam o processo e o tornam processualmente mais difícil de avançar".

A ligação de Giuliani à RICO

Entre os 19 arguidos acusados na segunda-feira encontra-se o antigo advogado de Trump, Rudy Giuliani, que é acusado de ter solicitado ilegalmente deputados do estado da Geórgia, de ter prestado falsas declarações à Câmara e ao Senado da Geórgia e de ter tentado apresentar falsos eleitores na Geórgia.

Tal como os outros, Giuliani também é acusado ao abrigo da lei RICO da Geórgia. Mas o crime que lhe está a ser imputado é especialmente notório, tendo em conta a utilização bem sucedida que fez do estatuto federal RICO durante os seus esforços para processar várias figuras da máfia nos anos 80, quando era Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque.

Giuliani há muito que afirma ser responsável pela mudança da forma como a lei federal de 1970 é utilizada para combater o crime.

"Utilizá-la contra a comissão (mafiosa)", disse Giuliani ao The New York Times em 1989, "era uma ideia que ninguém tinha tido até eu a ter desenvolvido e ter ido a Washington e começado a falar sobre ela. E vim para o escritório com ela".

A história de Willis com o RICO

O uso que Willis fez da lei RICO no passado colocou-a no centro das atenções nacionais muito antes da alegada conduta descrita na acusação de segunda-feira.

Em 2015, quando era procuradora-adjunta do condado, Willis fez manchetes quando acusou professores, diretores e outros funcionários da educação num escândalo de fraude numa escola pública de Atlanta.

Após um julgamento de sete meses, Willis conseguiu a condenação de 11 dos 12 réus acusados de extorsão e outros crimes relacionados com a fraude que se acreditava datar do início de 2001, quando as pontuações nos testes de competências estaduais começaram a subir no distrito escolar de 50 mil alunos.

No ano passado, Willis apresentou acusações RICO contra Young Thug e o rapper Gunna, acusando-os e a outros de conspiração para violar a lei e de participação em actividades criminosas de gangues de rua.

Os procuradores desse caso afirmam que Young Thug, cujo nome verdadeiro é Jeffery Lamar Williams, é um dos fundadores da Young Slime Life (YSL), um alegado gangue criminoso de rua que começou em Atlanta. A acusação, que se estende por quase 100 páginas, imputa ao músico acusações relacionadas com actividades de gangues e violações de drogas e armas de fogo.

E inclui uma série de elementos como prova dos alegados crimes dos arguidos, incluindo fotografias publicadas nas redes sociais, bem como letras de algumas das canções populares do rapper - uma tática que provocou a reação negativa de outros artistas.

De acordo com a acusação, Williams e outros "conspiraram para se associarem juntos e com outros para os fins comuns de obter ilegalmente dinheiro e propriedade através de um padrão de atividade de extorsão e conduzir e participar na empresa através de um padrão de atividade de extorsão".

O advogado de Williams negou veementemente as acusações contra ele, dizendo à CNN, no ano passado, que o seu cliente "não cometeu qualquer crime" e que aguardava com expetativa o julgamento. O julgamento, que começou com a seleção do júri em janeiro, já dura há meses, enquanto o rapper permanece na prisão. No final do mês passado, o juiz voltou a negar a caução ao rapper, de acordo com documentos do tribunal.

Willis também acusou 26 indivíduos, alegadamente membros de um gangue híbrido conhecido como Drug Rich Gang, ao abrigo da RICO, acusando-os de participarem num empreendimento criminoso que incluía invasões de domicílio, raptos, assaltos à mão armada e tiroteios.

"Hoje tenho uma mensagem que vão ouvir repetir vezes sem conta", disse Willis na altura. "Se pensavam que Fulton era um bom condado para trazer o vosso crime, para trazer a vossa violência, estão enganados e vão sofrer as consequências."

Sara Murray, Shawna Mizelle, Christina Maxouris, Jeremy Herb, Tierney Sneed, Amy Simonson, Dave Alsup e Tina Burnside da CNN contribuíram para este artigo.