Trump queria ser julgado só depois das eleições mas não vai ser assim: já há data

A juíza federal Aileen Cannon, que supervisiona o caso de documentos confidenciais contra o ex-presidente Donald Trump, decidiu que o julgamento criminal começa a 20 de maio de 2024 em Fort Pierce, na Flórida.

O anúncio representa um duro golpe para o ex-presidente, que queria adiar o processo judicial para depois da eleição presidencial em novembro de 2024. Se este calendário se confirmar, o julgamento acontece a meio de várias eleições primárias no partido republicano.

No entanto, a decisão de Cannon também significa que o caso se desenrolará numa velocidade muito mais lenta do que a proposta da equipa do procurador especial Jack Smith, que tinha pedido que o julgamento arrancasse a 11 de dezembro.