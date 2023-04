Donald Trump declarou-se inocente para 34 acusações, incluindo de falsificação de registos comerciais e conspiração pelo seu suposto papel no pagamento de dinheiro a duas mulheres no final da campanha presidencial de 2016, relata a imprensa norte-americana.

Esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos da América que um presidente enfrenta uma acusação criminal.

Na audiência presidida pelo juiz Juan Merchan, o ex-presidente tomou conhecimento da acusação do Povo do Estado de Nova Iorque contra Donald J Trump, que tem o número 71543-23.

A investigação do procurador distrital Alvin Bragg incide sobre o pagamento de um suborno no valor de 130 mil dólares (perto de 120 mil euros) pagos pelo ex-advogado de Trump, Michael Cohen, à actriz de filmes para adultos Stormy Daniels, para que se mantivesse em silêncio acerca de um alegado envolvimento extraconjugal com o empresário. Trump, que sempre negou o affair, queria assim evitar que a história se tornasse pública nas vésperas das eleições presidenciais de 2016.

O advogado Michael Cohen admitiu ter feito esse pagamento. Além de Daniels, Cohen disse que arranjou um pagamento clandestino para outra mulher a pedido de Trump.

O processo montado pelo Ministério Público de Nova Iorque assenta não no suborno, mas na forma como Cohen foi reembolsado por Trump, suspeitando-se que possa ter havido crimes de fraude fiscal ou irregularidades nas contas da campanha do candidato republicano.