Donald Trump já deixou o seu apartamento na Tower Trump e está a caminho do Tribunal de Manhattan onde irá escutar as acusações contra si do procurador distrital Alvin Bragg. Só nessa altura se ficará a saber quais serão os crimes pelos quais o ex-presidente norte-americano será acusado – fontes judiciais citadas pela CNN referem mais de 30 acusações. Já esta manhã, o advogado de Donald Trump, Joe Tacopina, apareceu na televisão e reafirmou que o ex-presidente não se declararia culpado de acusações menores, mesmo que isso pudesse resolver o caso.

A investigação incide sobre o pagamento de um suborno no valor de 130 mil dólares (perto de 120 mil euros) pagos pelo ex-advogado de Trump, Michael Cohen, à actriz de filmes para adultos Stormy Daniels, para que se mantivesse em silêncio acerca de um alegado envolvimento extraconjugal com o empresário.

Trump, que sempre mnegou o affair, queria assim evitar que a história se tornasse pública nas vésperas das eleições presidenciais de 2016.

O processo montado pelo Ministério Público de Nova Iorque assenta não no suborno, mas na forma como Cohen foi reembolsado por Trump, suspeitando-se que possa ter havido crimes de fraude fiscal ou irregularidades nas contas da campanha do candidato republicano.

Trump será acompanhado pela polícia e por agentes dos serviços secretos durante o percurso entre a Trump Tower e o tribunal em Manhattan, onde se apresentará voluntariamente. A indiciação está prevista para as 14:15 locais (19:15 em Lisboa). Para além de escutar as acusações, será fotografado de frente e de perfil e terá as suas impressões digitais recolhidas. O advogado acredita, no entanto, que ele não será algemado.

Após a acusação, Trump provavelmente terá permissão para voltar para casa na Flórida. Espera-se que faça os primeiros comentários já em Mar-a-Lago às 20:15 locais (pela 1:15 da madrugada em Lisboa). O ex-presidente já rejeitou qualquer sugestão de irregularidade da sua parte e provavelmente intensificará os seus ataques aos promotores depois de ser indiciado.

Entretanto, já esta tarde, um tribunal federal de apelação rejeitou o pedido de Donald Trump para impedir que os seus assessores seniores, no período em que ele era presidente, testemunhassem ao procurador especial Jack Smith nas investigações criminais federais.