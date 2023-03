"Cartas para Trump". Assim vai chamar-se o livro que vai ser publicado pelo ex-presidente dos Estados Unidos e que contém mais de 150 cartas trocadas com várias personalidades ao longo de mais de 40 anos.

De acordo com o "The Guardian", que cita a Axios, entre a correspondência privada encontram-se missivas de Kim Jong-Un, Hillary Clinton, Richard Nixon, Oprah Winfrey, Ronald Reagan, Bill Clinton, princesa Diana, Ted Kennedy, Mario Cuomo, Arnold Palmer, Jay Leno, Liza Minnelli e Regis Philbin.

As cartas trocadas com o líder da Coreia do Norte prometem ser a principal controvérsia da obra visto que, em 2018, num comício na Virgínia, Trump revelou que ele e Kim estavam a ser "realmente a ser duros... e, depois", apaixonaram-se. "Apaixonámo-nos, ok? Não, a sério - ele escreveu-me cartas lindas, e são ótimas cartas", afirmou.

Apesar de para o ex-presidente dos EUA as missivas serem apenas cartas de "amor" que quer mostrar ao mundo, o jornal britânico adianta que algumas das cartas trocadas entre Trump e Kim Jong-Un chegaram mesmo a ser uma fonte de problemas quando foram encontradas entre o material que Trump levou para a casa em Mar-a-Lago, na Florida.

"Que equipa!"

Outra das personalidades que vai ver a sua correspondência privada divulgada vai ser Oprah Winfrey. Em 2000, a apresentadora trocou cartas com Trump e assistiu a uma tentativa de sedução para que a acompanhasse a uma corrida à presidência do Partido Reformista: "Pena não estarmos a concorrer a um cargo. Que equipa!".

A apresentadora terá dito que os elogios que Trump lhe dirigiu num livro anterior a "emocionaram ligeiramente", por uma pessoa como o antigo presidente dos EUA "ter reparado nela".

No entanto, segundo a Axios, a relação entre os dois parece ter arrefecido. "Infelizmente, desde que anunciei a candidatura à presidência, ela nunca mais falou comigo".

O livro tem data de lançamento agendada para dia 25 de abril e custará entre 99 dólares (93 euros) e 399 dólares (a cópia autografada - 376 euros).