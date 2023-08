Não é só uma "mug shot", são 19. Esta semana foi o retrato perfeito da barafunda política na América

Uma conclusão exaustiva desta bizarra semana - com o primeiro debate das primárias presidenciais do Partido Republicano num dia, seguido da quarta detenção este ano do ex-Presidente Trump no dia seguinte - é que todos se devem preparar para muito mais deste extraordinário espetáculo político singularmente americano e continuamente inacreditável.

Vai ser impossível desviar o olhar.

A atmosfera está a distrair

A fotografia com cara de pedra do antigo Presidente Donald Trump e o cortejo televisivo da sua viagem para o tribunal, pintaram a sua detenção, na quinta-feira, na cadeia do condado de Fulton, em Atlanta, com uma teatralidade de reality show. E também mostraram que Trump, como qualquer outro americano, tem de se submeter à lei - neste caso, em relação às acusações contra ele pelos seus esforços para anular as eleições de 2020.

O seu regresso à plataforma de comunicação social X, anteriormente conhecida como Twitter, para partilhar de forma desafiadora a fotografia da cara, sugere que ele está a recuperar as armas de desinformação que utilizou durante a sua última campanha falhada, que terminou em derrota e inspirou uma insurreição.

As perguntas sobre se o seu peso foi deturpado nos documentos de registo - 97 quilos para os seus 1,92 m de altura - são um lembrete de que os pequenos pormenores controversos assumem uma importância enorme quando Trump está envolvido.

A concorrência não consegue encontrar o seu lugar

O controlo de Trump sobre o partido que remodelou à sua volta continua a manter-se.

Se houver alguma dúvida de que 2024 poderá, em última análise, voltar a opor Trump ao Presidente Joe Biden, note-se que o debate republicano que poderia ter ungido um legítimo desafiador do Partido Republicano a Trump pode, em vez disso, ter elevado Vivek Ramaswamy, o outsider e arrivista que se está a modelar como herdeiro político de Trump.

Outra pessoa que reconhecidamente se destacou no debate, a antiga governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, ainda não ultrapassou os dois dígitos nas sondagens. Fique atento para ver se um sentimento anti-Trump se aglutina em torno dela ou de qualquer outra pessoa.

As questões mais profundas são essenciais

A “mug shot” serve de imagem de capa para os quatro julgamentos, que se desenrolam em salas de tribunal em toda a Costa Leste, nos quais Trump será julgado por:

o que fez para ser eleito em 2016 (as acusações do procurador distrital de Manhattan estão relacionadas com um esquema de dinheiro secreto);

o tratamento que deu aos segredos da nação (o caso dos documentos confidenciais do advogado especial Jack Smith na Florida);

e, mais importante, se ele tentou subverter a democracia que jurou proteger em 2020 (caso do procurador distrital do condado de Fulton, Fani Willis, na Geórgia, e de Smith em Washington, DC).

Isto está feio, mas a alternativa é pior

Se o mundo está de facto preso numa luta entre democracias e autocracias, como Biden afirma frequentemente, então é difícil não comparar os próximos julgamentos de Trump e as próximas eleições americanas com a outra história mundial sensacional da semana:

nos Estados Unidos , o antigo presidente e líder do mundo livre entregou-se a um procurador do condado para responder às acusações de que planeou uma conspiração para anular as eleições de 2020.

, o antigo presidente e líder do mundo livre entregou-se a um procurador do condado para responder às acusações de que planeou uma conspiração para anular as eleições de 2020. na Rússia, um antigo amotinado contra o líder forte do país caiu num misterioso e incendiado acidente de avião.

Ao contrário da Rússia, onde os rivais políticos do Presidente Vladimir Putin são regularmente privados dos seus direitos e enviados para campos de prisioneiros, nos EUA podemos esperar que os júris julguem Trump e os seus alegados co-conspiradores.

Vai continuar a ser cansativo

Haverá inúmeros subenredos e minidramas nos próximos meses.

A forma de encontrar júris imparciais, a questão de saber se o caso de Trump na Geórgia deve ser transferido para um tribunal federal ou separado dos seus alegados co-conspiradores, e a rapidez com que qualquer um destes julgamentos deve ocorrer são histórias garantidas.

Mas, em última análise, tal como foi forçado a submeter-se a uma fotografia para os registos policiais, Trump terá de se submeter ao facto de que os júris dos seus pares, cidadãos americanos, decidirão estes julgamentos do século.

Trump dirá que está a ser perseguido, como sempre

Ele também está perfeitamente no seu direito de repetir o seu mantra de anos de que tudo isto faz parte de uma “caça às bruxas”.

Partindo do princípio de que consegue continuar a motivar os eleitores republicanos com a sua campanha de retaliação e manter o seu lugar de topo no Partido Republicano para se tornar o candidato presidencial do partido pela terceira vez consecutiva, então um grupo de jurados muito maior - todos os eleitores americanos - terá uma palavra a dizer sobre essa afirmação.

E isso traz à tona outra visão, talvez mais inspiradora, desta semana tão estranha, que é a de que um sistema democrático que durou e evoluiu ao longo de mais de 200 anos se vai defender a si próprio.

A retórica está a piorar

"Querem que entremos numa guerra civil? Porque é isso que vai acontecer", disse a antiga governadora do Alasca, Sarah Palin, durante uma aparição na quinta-feira no Newsmax.

Está longe de ser uma visão dominante, e as múltiplas detenções de Trump, até agora, pouco resultaram em protestos em massa. Mas há claramente uma nova abertura na direita para usar a linguagem da guerra em termos de "tomar o país de volta".

O facto é que nada disto está definido

Trump continua inocente até prova em contrário. Pode ser absolvido em qualquer um ou em todos os quatro julgamentos em que é arguido.

Os eleitores republicanos podem muito bem escolher outra pessoa. As eleições primárias só começarão no início do próximo ano, altura em que a maioria dos republicanos que preferem ver alguém que não seja Trump como seu candidato poderão ter encontrado uma alternativa.

Ele é competitivo contra Biden. Muitos republicanos temem que seja mais fácil derrotar Trump do que um candidato sem a bagagem de Trump, mas as sondagens atuais sugerem que a próxima eleição presidencial será tão renhida como a última.

Adenda: Quem é quem: os 19 acusados do processo contra Donald Trump em Fulton County

O antigo Presidente dos EUA Donald Trump e 18 dos seus aliados foram alvo de acusações do Estado da Geórgia relacionadas com as suas tentativas de anular os resultados das eleições de 2020 neste que é conhecido como “Estado Pêssego”.

As acusações estaduais foram apresentadas pela procuradora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, uma democrata eleita que tem investigado a interferência de Trump nas eleições desde o início de 2021.

Trump e os outros que enfrentam acusações no caso da Geórgia são, neste ponto do processo legal, presumidos inocentes. Muitos desses réus negaram veementemente qualquer irregularidade, e alguns argumentaram que estavam simplesmente a tentar retificar o que acreditavam serem irregularidades graves que mancharam as eleições.

Eis um resumo de quem foi acusado na investigação do condado de Fulton, e como estão ligados aos amplos esforços de Trump para subverter as eleições de 2020 na Geórgia.

O ex-Presidente

Donald Trump

Antigo presidente dos EUA

Acusado de 13 crimes

Violação da Lei das Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público (3 acusações)

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentação de documentos falsos

Apresentação de documentos falsos

Declarações e escritos falsos (2 acusações)

Funcionários de Trump

Mark Meadows

Chefe de gabinete da Casa Branca

Acusado de 2 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público

Rudy Giuliani

Advogado de Trump

Acusado de 13 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeer

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público (3 acusações)

Declarações e escritos falsos (3 acusações)

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentar documentos falsos

John Eastman

Advogado eleitoral de Trump

Acusado de 9 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentação de documentos falsos

Apresentação de documentos falsos

Jeffrey Clark

Alto funcionário do Departamento de Justiça

Acusado de 2 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Tentativa criminosa de cometer declarações e escritos falsos

Sidney Powell

Advogada eleitoral de Trump

Acusada de 7 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Conspiração para cometer fraude eleitoral (2 acusações)

Conspiração para cometer roubo de computador

Conspiração para cometer invasão de computadores

Conspiração para cometer invasão de privacidade informática

Conspiração para defraudar o Estado

Jenna Ellis

Advogada da campanha de Trump

Acusada de 2 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeer

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público

Mike Roman

Funcionário da campanha de Trump

Acusado de 7 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeer

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentar documentos falsos

Ray Smith

Advogado da campanha de Trump

Acusado de 12 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Solicitação de violação de juramento por funcionário público (3 acusações)

Declarações e escritos falsos (2 acusações)

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentar documentos falsos

Outros aliados de Trump

Kenneth Chesebro

Advogado pró-Trump

Acusado de 7 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentar documentos falsos

Trevian Kutti

Publicitária

Acusada de 3 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Conspiração para cometer solicitação de declarações e escritos falsos

Influenciar testemunhas

Harrison Floyd

Líder da organização Black Voices for Trump

Acusado de 3 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Conspiração para cometer solicitação de falsas declarações e escritos

Influenciar testemunhas

Robert Cheeley

Advogado pró-Trump

Acusado de 10 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Conspiração para se fazer passar por um funcionário público

Conspiração para cometer falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Conspiração para cometer falsas declarações e escritos (2 acusações)

Conspiração para apresentação de documentos falsos

Solicitação de violação de juramento por parte de um funcionário público

Declarações e escritos falsos

Perjúrio

Stephen Lee

Pastor ligado à intimidação de funcionários eleitorais

Acusado de 5 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Tentativa criminosa de influenciar testemunhas (2 acusações)

Conspiração para cometer solicitação de falsas declarações e escritos

Influenciar testemunhas

Falsos eleitores

David Shafer

Presidente do Partido Republicano da Geórgia

Acusado de 8 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Fazer-se passar por um funcionário público

Falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Declarações e escritos falsos (3 acusações)

Tentativa criminosa de apresentação de documentos falsos

Shawn Still

Falso eleitor do Partido Republicano

Acusado de 7 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Fazer-se passar por um funcionário público

Falsificação em primeiro grau (2 acusações)

Declarações e escritos falsos (2 acusações)

Tentativa criminosa de apresentar documentos falsos

Alegados infratores do sistema de votação

Scott Hall

Ligado à infração no condado de Coffee

Acusado de 7 crimes

Violação da Lei sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime da Geórgia

Conspiração para cometer fraude eleitoral (2 acusações)

Conspiração para cometer roubo de computadores

Conspiração para cometer invasão de computadores

Conspiração para cometer invasão de privacidade informática

Conspiração para defraudar o Estado

Misty Hampton

Supervisora das eleições do condado de Coffee

Acusada de 7 crimes

Violação da Lei da Geórgia sobre Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime

Conspiração para cometer fraude eleitoral (2 acusações)

Conspiração para cometer roubo de computadores

Conspiração para cometer invasão de computadores

Conspiração para cometer invasão de privacidade informática

Conspiração para defraudar o Estado

Cathy Latham

Eleitor falso ligado à violação no condado de Coffee

Acusada de 11 crimes