O que a “mug shot” de Trump diz sobre ele

A fotografia presidencial do recluso nº P01135809 é impressionante na sua simplicidade

Já foram tiradas milhões e milhões de fotografias a presidentes americanos.

Mas nenhuma como esta.

A "mug shot" de Donald Trump tornou-se instantaneamente uma das imagens mais icónicas de qualquer pessoa que tenha servido como comandante supremo do país.

O recluso nº P01135809 olha fixamente para a máquina fotográfica, com a sua cara como uma pedra. É impossível saber o que Trump está a sentir. Mas a imagem, tirada depois de a sua comitiva ter entrado na prisão do condado de Fulton, não irradia a sua caraterística bravata. Os seus olhos fixam-se em nós. E o selo do Gabinete do Xerife do Condado de Fulton no canto superior é um lembrete de que Trump, apesar de todo o seu antigo poder, está dependente de um processo judicial em que não pode controlar o seu próprio destino.

A fotografia de Trump - de uma simplicidade gritante que deve certamente irritar uma ex-estrela de reality show para quem a imagem é tudo - é uma metáfora de uma eleição em que o potencial candidato republicano e possível próximo presidente enfrenta 91 acusações criminais em quatro processos. Trump nega qualquer irregularidade e é inocente até prova em contrário em todos os casos, incluindo nas acusações de extorsão na Geórgia relacionadas com a sua tentativa de anular as eleições de 2020.

Mas, de certa forma, a fotografia, tirada depois de ele se ter entregado às autoridades na quinta-feira, representa o culminar inevitável de uma vida em que ele alargou e torceu as restrições em torno da presidência e, frequentemente, esticou a lei. De um modo mais geral - para um homem que construiu a sua lenda através de fotografias tiradas por paparazzi nas colunas de mexericos de Nova Iorque, e que aprecia as revistas Time com o seu rosto -, a fotografia da Geórgia, apesar de toda a sua indignidade, representa mais uma nova fronteira de notoriedade. Mas para uma nação ainda enredada nas recriminações e na fúria suscitadas por Trump, a fotografia - que passou imediatamente em todo o mundo - representa um tipo especial de tragédia.

Para aqueles que insultam Trump pelos seus instintos autocráticos, demagogia, vulgaridade e auto-obsessão, a fotografia pode oferecer um sentimento de justificação. Para os milhões de apoiantes de Trump que acreditam que ele é uma vítima de perseguição, consagrará o seu estatuto de mártir político vivo, em que baseia a sua tentativa de reconquistar a Casa Branca. Embora a equipa de Trump tenha afirmado que ele queria parecer desafiador, a "muh shot" do ex-presidente dos EUA irá provavelmente polarizar os americanos tanto quanto a sua política.

A fotografia também levanta uma questão. Porque é que o homem mais famoso do mundo, sempre sob o olhar atento dos agentes dos Serviços Secretos e que nem sequer pode sair das suas casas de luxo sem uma comitiva, precisa de uma fotografia de registo? Não é que ele de repente fosse desaparecer - ele voa num avião pessoal com a palavra "Trump" estampada. Pode viajar para qualquer parte do mundo e ser imediatamente reconhecido. A explicação oficial para a fotografia parece ser o facto de Trump, apesar do seu antigo poder e fama, dever ser tratado ao abrigo da lei como qualquer outra pessoa. Se um homem que já teve o poder de destruir o mundo com um arsenal nuclear é fotografado como qualquer outro alegado criminoso na Geórgia, então a justiça é realmente igual para todos.

Mas mesmo que o interesse nacional seja verdadeiramente servido por múltiplas acusações contra um ex-presidente, será que a humilhação que agora está a ser acumulada pode sair pela culatra? Além disso, Trump usou todos os aspectos do seu combate jurídico como arma para sobrecarregar o culto da vitimização e da vingança que impulsiona o seu apelo político. Trump publicou rapidamente a foto na sua rede social Truth e utilizou-a para regressar ao X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter. A sua campanha já está a espalhá-la por todo o lado - provavelmente para ajudar a angariar o dinheiro que está a gastar na sua defesa e a transformar a sua vergonha num novo tipo de poder, numa outra afronta ao sistema judicial.

Para qualquer outro político, uma "mug shot" seria o fim. Para Trump, é um trampolim. Afinal, ele entregou-se ao processado na cadeia de Atlanta apenas 24 horas depois de a maioria dos seus rivais para a nomeação do Partido Republicano terem levantado a mão num debate presidencial no Wisconsin, dizendo dessa forma que o apoiarão se ele se tornar o nomeado do Partido Republicano às eleições presidenciais.

As fotografias daqueles que foram presidentes - muitas vezes coreografadas por mestres da administração para fins de propaganda - acabam por definir épocas. Apesar de ele já não estar em funções, a fotografia de Trump entrará agora no registo histórico do grupo restrito daqueles que chamaram lar à Casa Branca. Isto inclui imagens de John Kennedy e dos seus filhos na Sala Oval que encapsulam a ascensão de uma geração jovem ao pináculo do poder. Uma fotografia de Lyndon Johnson a prestar juramento como presidente no Air Force One em Dallas, em novembro de 1963, ao lado da recém-viúva primeira-dama Jacqueline Kennedy, que ainda usava um fato manchado com o sangue do marido assassinado, foi concebida especificamente para mostrar a continuidade do governo num momento de horror. Como todas as grandes fotografias, capta um momento decisivo e mantém o poder de assombrar.

A saudação de vitória do Presidente Richard Nixon, com as duas mãos, a partir das portas do seu helicóptero, não conseguiu esconder o estigma da sua derrotada saída final da Casa Branca, depois de se ter demitido por causa do escândalo Watergate. Em setembro de 2001, o Presidente George W. Bush ergueu-se sobre uma pilha de destroços carbonizados no Ground Zero, em Nova Iorque, com um megafone, catalisando a passagem de uma nação ferida do luto para a determinação após o seu pior ataque terrorista de sempre. Quatro anos mais tarde, uma fotografia sua a olhar do avião presidencial para a costa do Golfo afogada, resumia a sua liderança negligente após o furacão Katrina. Para as gerações futuras, essas imagens definem um capítulo da história nacional, quando todos os pormenores se confundem.

O mesmo acontecerá com a fotografia de Trump.

Um rosto que o mundo inteiro conhece congelado na ignomínia. Uma época americana angustiante capturada no clique de um obturador.

10 de outubro de 1962. O Presidente dos EUA John F. Kennedy trabalha na Sala Oval da Casa Branca enquanto os filhos John Kennedy Jr. e Caroline Kennedy brincam. Fotografia de Cecil Stoughto via Smith Collection Gado Getty Images

22 de novembro de 1963. No rescaldo do assassinato do Presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, o Vice-Presidente Lyndon Baines Johnson (1908 - 1973) presta juramento para se tornar o 36º Presidente dos Estados Unidos, ao ser empossado pela Juíza Federal dos Estados Unidos Sarah T. Hughes (1896 - 1985) (à esquerda) no avião presidencial Air Force One, Dallas, Texas. A viúva de Kennedy, Jacqueline Lee Bouvier Kennedy (mais tarde Onassis), está ao seu lado, à direita. (Fotografia de Universal History Archive/Getty Images)

9 de agosto de 1964. Richard Nixon faz o seu célebre aceno nas escadas do helicóptero Marine One, depois de se demitir do cargo de Presidente dos EUA no sequência do escândalo Watergate. Foto Bettmann via Getty Images

14 de setembro de 2001. O Presidente dos EUA, George W. Bush, discursa perante as equipas de salvamento, bombeiros e polícias nos escombros do Ground Zero, a 14 de setembro de 2001, em Nova Iorque, após os ataques terroristas às Torres Gémeas três dias antes. Ao lado de Bush está o bombeiro reformado Bob Beckwith e, à direita, o governador de Nova Iorque George Pataki. Fotografia de Eric Draper/Casa Branca/Getty Images

31 de agosto de 2005. O Presidente dos EUA, George W. Bush, olha pela janela do Air Force One enquanto sobrevoa Nova Orleães, no Louisiana, para observar os danos causados pelo furacão Katrina. De regresso a Washington vindo do Texas, o Air Force One desceu até cerca de 1500 metros para permitir a Bush observar alguns dos piores danos causados pelo furacão Katrina, que assolou os estados da Costa do Golfo do Louisiana, Alabama e Mississippi em 29 de agosto. Foto Jim Watson _ AFP via Getty Images