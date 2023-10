Sim, Trump comparou-se a Mandela. A sério. E isso não foi o pior

Se ao menos a comparação de Trump com Mandela fosse a coisa mais ultrajante que ele já disse

Esta semana, numa paragem de campanha em New Hampshire, o antigo Presidente Donald Trump comparou-se a Nelson Mandela.

Jill Filipovic

Sim, o homem que nasceu no seio de uma família rica e cujas empresas ainda assim conseguiram declarar múltiplas falências, que foi acusado de actos de assédio e abuso sexual, que alimentou a divisão racial e étnica, que tentou desmantelar os sistemas e normas administrativas e democráticas americanas sempre que pôde, e que atualmente enfrenta acusações de 91 crimes em várias jurisdições, comparou-se a um homem que arriscou a vida para acabar com o apartheid e estabelecer o regime democrático na África do Sul, acabando por se tornar o primeiro presidente negro do país e um ícone global para todos aqueles que acreditam na igualdade e na democracia. (Trump negou qualquer irregularidade nas acusações que lhe foram feitas).

Não é preciso muito conhecimento histórico para saber que Trump não é nenhum Nelson Mandela. E qualquer pessoa que tenha o descaramento e o ego gigantesco de se comparar a Nelson Mandela provavelmente não é Nelson Mandela.

Para qualquer outro presidente, comentários hiper-narcisistas como este seriam uma grande responsabilidade. Para Trump, são a norma - e os seus seguidores, de forma perturbadora, parecem engolir isso.

Trump fez a comparação com Mandela porque está a enfrentar muitas acusações criminais que, segundo ele, têm motivações políticas. "Não me importo de ser Nelson Mandela, porque o estou a fazer por uma razão", disse à sua audiência de New Hampshire. Mandela, como é óbvio, foi preso pelo seu ativismo pró-democracia; lutou contra um dos regimes mais brutalmente racistas do mundo e foi prisioneiro político durante 27 anos. Ganhou a presidência na primeira eleição livre, justa e democrática de sempre na África do Sul.

Trump, pelo contrário, enfrenta acusações relacionadas com a tentativa de anular uma eleição democrática livre e justa. Alguns dos seus antigos aliados vão testemunhar contra ele, e alguns declararam-se culpados para se salvarem de potenciais resultados ainda mais duros. Esta semana, o antigo advogado e "facilitador" de Trump, Michael Cohen, vai testemunhar no julgamento de fraude civil de Trump. Três dos seus antigos advogados declararam-se culpados de crimes relacionados com os esforços para anular as eleições de 2020.

Esta não é exatamente a biografia de um herói nacional pró-democracia que luta contra um sistema violento de segregação racial forçada.

Nem Trump se comportou de uma forma que pudesse ser descrita como "estadista" desde que deixou o cargo. Continuou a perpetuar a grande mentira de que as eleições de 2020 foram roubadas, uma alegação completamente falsa que alimenta o seu ego e inflama a sua base, mas que mina gravemente a confiança do público no funcionamento democrático americano.

O contraste entre Trump e o antigo Presidente Barack Obama é instrutivo: enquanto Obama utilizou a sua plataforma para aplaudir a América e fazer declarações ponderadas em tempos de crise global, Trump utilizou a sua para insultar os americanos que acredita terem-lhe feito mal e para emitir missivas absolutamente desequilibradas.

Na sequência do terrível ataque terrorista do Hamas contra civis israelitas e da subsequente guerra devastadora de Israel em Gaza, Obama emitiu uma declaração condenando o Hamas, solidarizando-se com os israelitas, reafirmando o direito de Israel a defender-se e instando Israel a proteger o maior número possível de vidas palestinianas inocentes.

Inicialmente, o antigo Presidente atacou Benjamin Netanyahu, afirmando que o primeiro-ministro israelita foi apanhado desprevenido pelo ataque do Hamas e considerou os terroristas do Hezbollah "muito inteligentes". Mas depois de ter enfrentado muitas críticas, mesmo entre os membros do seu partido, Trump afirmou que está do lado de Israel e prometeu retomar a sua infame proibição de viajar e alargá-la às pessoas provenientes do território palestiniano de Gaza.

O antigo presidente é, nesta altura, conhecido por fazer comentários que vão desde ofensivos a delirantes, passando por obviamente falsos, perturbadoramente grandiosos e profundamente desumanos.

Em 2020, um número suficiente de americanos estava farto dele e expulsou-o da Casa Branca. No entanto, a sua base de apoiantes leais, quase de culto, continua a apoiá-lo, aparentemente determinada a provar a afirmação de Trump de que "podia estar no meio da 5ª Avenida e disparar sobre alguém e não perderia eleitores".

Comparar-se a Mandela é doentio, egomaníaco e ultrajante, mas também está longe de ser a coisa mais absurda que este presidente já disse. E pode muito bem não fazer com que ele perca um único eleitor. Mas mostra, mais uma vez, o quão preocupantemente tolerante é uma vasta faixa do eleitorado americano em relação a um homem que tem demonstrado repetidamente que se preocupa consigo próprio (e com a sua própria riqueza e o seu próprio poder) mais do que com qualquer outra coisa - e à custa da nação.

Não é bom para um país ter um narcisista maligno no comando. Não é bom ter um presidente que escolhe o engrandecimento próprio e a autocomiseração em vez do sentido de Estado. É uma pena que grande parte da América não tenha aprendido essa lição da primeira vez.