Sondagem CNN: vantagem de Trump aumenta para dois dígitos em New Hampshire

A corrida para as primárias presidenciais republicanas do estado de New Hampshire parece estar virada para o ex-presidente Donald Trump, de acordo com uma nova sondagem da CNN realizada pela Universidade de New Hampshire, após a vitória de Trump por 30 pontos na convenção do Iowa na semana passada.

Trump tem 50% de apoio entre os prováveis eleitores das primárias republicanas no chamado "Estado do Granito", enquanto a sua concorrente mais próxima, a antiga governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, tem 39%. Ambos ganharam apoiantes desde a última sondagem da CNN/UNH no início de janeiro - quando Trump tinha 39% contra 32% de Haley - à medida que o campo dos principais candidatos diminuiu. Tanto Trump como Haley têm agora o seu nível de apoio mais elevado desde 2021 nas sondagens da UNH sobre a corrida eleitoral. Mas os ganhos acentuados de Haley desde o final do verão passado não foram suficientes para alcançar Trump, já que a diferença entre eles aumentou mais uma vez para dois dígitos.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou no domingo que está a encerrar sua candidatura à Casa Branca e endossará o ex-presidente. Na sondagem, DeSantis obteve apenas 6%, abaixo dos 10% de apoio mínimo de que necessitaria para ganhar delegados, de acordo com as regras do Partido Republicano.

Para os opositores de Trump, New Hampshire parecia ser o local do calendário das primeiras primárias que oferecia as melhores hipóteses de o fazer perder a corrida à terceira nomeação presidencial consecutiva do Partido Republicano. Foi o único estado onde as sondagens revelaram consistentemente que Trump não tinha um apoio maioritário e onde os eleitores mostraram frequentemente uma maior abertura aos seus rivais. Mas esta última sondagem sugere que a popularidade de Trump no seio da base do Partido Republicano e o empenho dos seus apoiantes superam o apelo dos seus adversários.

Ron DeSantis em novembro de 2022, festejando na Florida. Os dias de vitórias parecem pertencer ao passado. Foto Rebecca Blackwell/AP

A tradicional tendência independente de New Hampshire e o grupo mais moderado de prováveis eleitores das primárias, quando comparados com outros estados cujas competições de nomeação ocorrem antes da chamada "Super Terça-Feira", são parte da razão pela qual alguns rivais de Trump se fixaram no estado como o lugar para se destacar. E Haley conquistou esses grupos.

Nikki Haley tem 58% de apoio entre aqueles que estão registados como não declarados (o termo usado em New Hampshire para eleitores independentes) e que planeiam votar nas primárias do Partido Republicano, e 71% de apoio entre aqueles que se consideram ideologicamente moderados. Ela também está à frente de Trump entre os eleitores que têm diplomas universitários (50% Haley contra 38% Trump). Mas cada um destes grupos, por si só, constitui uma minoria dos prováveis eleitores das primárias do Partido Republicano em New Hampshire: 47% estão registados como não declarados, 33% têm pelo menos um curso superior e apenas 3 em cada 10 se descrevem como moderados.

Nikki Haley. Foto AP

Trump consolidou em grande medida o seu apoio entre os que mais se destacam de cada um destes grupos. Tem o apoio de 67% dos republicanos registados, 71% dos conservadores e 55% dos que não têm um diploma universitário. E entre os apoiantes de Trump, 88% dizem que decidiram definitivamente apoiá-lo, em comparação com 74% dos apoiantes de Haley que estão igualmente decididos. Isto significa que 45% do eleitorado são apoiantes firmes de Trump, em comparação com apenas 30% que são apoiantes de Haley.

A apenas alguns dias das primárias de terça-feira, cerca de 1 em cada 5 prováveis eleitores das primárias republicanas diz ainda não ter decidido a sua escolha. Esse grupo apoia amplamente Haley a partir de agora: 51% apoiam-na, 28% apoiam Trump e 14% dizem que apoiam DeSantis.

De um modo geral, os prováveis eleitores das primárias republicanas de New Hampshire esperam que Trump vença na terça-feira (70% dizem que acham que ele levará a melhor, embora apenas 36% dos apoiantes de Haley pensem o mesmo), e são mais os que dizem que ficariam satisfeitos se ele se tornasse o candidato presidencial do partido do que os que pensam o mesmo de Haley ou DeSantis (61% dizem que ficariam entusiasmados ou satisfeitos se Trump ganhasse a nomeação, em comparação com 54% que dizem o mesmo de Haley ou DeSantis).

E Trump continua a ser visto de forma mais favorável do que Haley ou DeSantis no eleitorado das primárias: 56% têm uma opinião positiva sobre Trump, em comparação com 36% que têm essa opinião sobre Haley e 28% sobre DeSantis. Trump é o único candidato restante que manteve um índice de favorabilidade líquido positivo ao longo do ano passado, enquanto Haley termina a campanha para o "Estado do Granito" em território negativo.

O eleitorado das primárias republicanas do estado também tem uma perspetiva amplamente positiva sobre o que Trump realmente fez como presidente. Fazendo uma retrospetiva do seu primeiro mandato, 70% dos prováveis eleitores das primárias republicanas dizem que ele fez mais para ajudar o país do que para o prejudicar, enquanto 28% dizem que ele fez mais para prejudicar e 2% que o seu mandato não fez grande diferença.

A sondagem perguntava se Trump tentaria - e se seria bem sucedido - fazer seis coisas que prometeu durante a campanha: construir um muro ao longo da fronteira dos EUA com o México, nomear um procurador especial para "perseguir" o presidente Joe Biden e a sua família, desmantelar o "estado profundo", revogar o Obamacare e substituí-lo por outra lei de saúde, pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e impor de novo a proibição de viajar para sete países de maioria muçulmana.

As maiorias do eleitorado do Partido Republicano afirmam que, se ganhar, Trump terá provavelmente sucesso em quatro desses seis objectivos: construir o muro (71% afirmam que o conseguirá definitivamente ou provavelmente), acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia (59%), impor de novo a proibição de viajar (56%) e nomear um procurador para perseguir a família Biden (53%). Muito menos pessoas vêem Trump como suscetível de ter sucesso no desmantelamento do Estado profundo (39%) ou na revogação e substituição do Affordable Care Act (34%).

A maioria dos residentes de New Hampshire concorda com os prováveis eleitores republicanos que, se Trump ganhar a presidência, é pelo menos provável que consiga impor de novo a proibição de viajar (58%), nomear um procurador especial para perseguir a família Biden (56%) e construir o muro (52%). Mas há profundas divisões partidárias nas opiniões sobre as suas perspectivas de pôr fim à guerra entre a Ucrânia e a Rússia; 71% dos republicanos consideram que, pelo menos provavelmente, terá sucesso nesse esforço, em comparação com 33% dos independentes e 8% dos democratas; 79% dos democratas dizem que é improvável que Trump tente sequer pôr fim à guerra. E são poucos os partidários que consideram provável que Trump revogue e substitua a ACA (26% no total).

Há também uma notável divisão partidária sobre as hipóteses de Trump tentar ou conseguir nomear um procurador especial para "perseguir" Biden e a sua família. Quase todos os democratas acham que ele vai pelo menos tentar (90%), em comparação com cerca de dois terços dos independentes e republicanos (63% cada). Os democratas também são os mais aptos a dizer que é pelo menos provável que ele consiga (64% dizem isso), com apenas cerca de metade dos republicanos (51%) ou independentes (47%) a dizer o mesmo.

Primárias democratas em New Hampshire

Cerca de dois terços dos prováveis eleitores das primárias do lado democrata dizem que tencionam votar em Biden (63%). Biden não se apresentou para ser candidato nas eleições primárias do estado porque as primárias violam as regras do Comité Nacional Democrata para o processo de nomeação, mas os seus apoiantes organizaram um esforço de inscrição em seu nome. Quase todos os prováveis eleitores das primárias democratas estão cientes desse esforço; 91% disseram ter ouvido falar que Biden não estaria na cédula antes de responder à pesquisa. O deputado do Minnesota Dean Phillips tem 10% de apoio na sondagem, igualando a sua melhor marca nas sondagens da CNN/UNH sobre a corrida, e a autora Marianne Williamson tem 9% de apoio, com 11% a dizer que apoiaria outra pessoa.

Quase todos os apoiantes de Biden, 92%, dizem que decidiram definitivamente apoiá-lo, em comparação com apenas 28% dos que apoiam outro candidato. A maioria dos eleitores das primárias democratas diz que ficaria pelo menos satisfeita com Biden como candidato do seu partido (70% dizem que ficariam entusiasmados ou satisfeitos), mas o entusiasmo por Biden entre os eleitores das primárias democratas (31%) é inferior ao entusiasmo por Trump do lado do Partido Republicano (46%).

Ainda assim, apenas 46% dos prováveis eleitores das primárias democratas em New Hampshire dizem que Biden daria ao partido a sua melhor hipótese de vencer em 2024, enquanto 39% dizem que outra pessoa daria aos democratas uma melhor hipótese e 15% dizem não ter a certeza. Entre os que afirmam que outra pessoa seria melhor, não há grande consenso sobre quem seria essa pessoa. Phillips é o nome mais frequentemente mencionado, com 28%, mas também surge uma grande variedade de outros nomes.

A maioria dos prováveis eleitores das primárias democratas diz que, durante o tempo em que Biden foi presidente, ele fez mais para ajudar o país do que para o prejudicar (71% ajudaram, 16% prejudicaram, 11% não fizeram grande diferença).

Mas nem Biden nem Trump são vistos pela maioria dos habitantes de New Hampshire como tendo ajudado o país durante as suas respectivas presidências. No geral, 55% dos adultos de New Hampshire dizem que Trump prejudicou o país enquanto presidente e 51% dizem que Biden o fez. Não há muita sobreposição entre os dois grupos. Apenas 8% dizem que ambos os homens prejudicaram mais do que ajudaram, apenas 1% que ambos ajudaram mais, 41% dizem que Trump ajudou e Biden prejudicou, 35% que Trump prejudicou e Biden ajudou, e 10% que Trump prejudicou e Biden não fez muita diferença.

A sondagem da CNN New Hampshire foi realizada online de 16 a 19 de janeiro pelo Centro de Sondagens da Universidade de New Hampshire. Os resultados entre a amostra completa de 2.348 adultos de New Hampshire extraídos de um painel baseado em probabilidades têm uma margem de erro de amostragem de mais ou menos 2,0 pontos percentuais. Os prováveis eleitores das primárias republicanas e democratas foram identificados através de perguntas do inquérito sobre a sua intenção de voto. Os resultados entre 1.210 prováveis eleitores republicanos das primárias têm uma margem de erro de mais ou menos 2,8 pontos percentuais. Os resultados entre 838 prováveis eleitores democratas das primárias têm uma margem de erro de mais ou menos 3,5 pontos percentuais.