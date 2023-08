Opinião: Ele foi detido. Tiraram-lhe uma foto “mugshot”. E por incrível que pareça, isto pode não acabar com a corrida de Donald Trump à Casa Branca

Nota do Editor: Julian Zelizer, analista político da CNN, é professor de história e assuntos públicos na Universidade de Princeton, EUA. É autor e editor de 25 livros, incluindo o best-seller do New York Times, "Myth America: Historians Take on the Biggest Lies and Legends About Our Past" (Basic Books). Siga-o no Twitter em @julianzelizer. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade.

Na quinta-feira à noite, Donald J. Trump foi fotografado ao ser registado na cadeia do condado de Fulton, em Atlanta. O registo do gabinete do xerife indicava que o antigo presidente era "homem branco, 1,92 m, 97 kg", com cabelo "louro ou morango" e olhos "azuis".

Trump, que foi acusado pela quarta vez no início deste mês, enfrenta mais de uma dúzia de acusações ao abrigo da versão da Geórgia do estatuto RICO - originalmente utilizado para processar sindicatos do crime organizado - juntamente com 18 co-réus pelos seus alegados esforços para anular os resultados das eleições de 2020 no chamado Estado do Pêssego.

Em qualquer outro momento da história americana, a notícia de um antigo presidente dos Estados Unidos ter sido detido numa prisão enquanto tentava reconquistar a Casa Branca seria absolutamente chocante. O momento marcante poria fim a qualquer candidatura e asseguraria o seu lugar nos futuros manuais de história.

Mas não é necessariamente essa a reação a que assistimos hoje. Com Trump a enfrentar uma série de problemas legais, as últimas notícias são, para muitos americanos, apenas mais uma reserva, em apenas mais um dia, no que é apenas mais um exemplo de Trump a ser Trump.

É extraordinariamente perigoso para os americanos tornarem-se imunes às alegações de irregularidades cometidas pelos nossos políticos. Muitas das medidas de proteção do nosso sistema político exigem que os políticos percebam que o público tem limites para a retórica e o comportamento que aceita dos nossos representantes eleitos.

Historicamente, o sentimento público tem desempenhado um papel importante na queda de políticos que abusaram do seu poder. Quando os republicanos finalmente cederam em agosto de 1974 e três membros de topo do partido - o senador Barry Goldwater, o senador Hugh Scott e o deputado John Rhodes - foram à Sala Oval avisar o Presidente Richard Nixon de que os seus colegas não o apoiariam se os artigos de destituição chegassem ao Senado, estavam a fazer um cálculo político e a reagir a um sentimento crescente de indignação pública.

A mesma dinâmica tem-se verificado em escândalos de nível inferior que derrubaram eleitos e funcionários públicos em resultado do seu mau comportamento.

Ao longo das últimas décadas, assistimos à erosão das normas sobre o que é aceitável que os políticos digam e façam. Alguns dos elementos mais dramáticos da presidência de Trump resultaram da pouca preocupação que ele parecia ter em desrespeitar as regras e as normas. Quando um informador revelou que Trump tinha pressionado o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para descobrir podres sobre Hunter Biden, Trump não negou o que tinha feito, mas insistiu que tinha sido um telefonema "perfeito". Mesmo depois de a violência ter irrompido no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 e de o esforço para anular as eleições de 2020 ter falhado, Trump continuou a negar as eleições. Atacou os investigadores através da sua retórica pública, recusou-se a seguir o decoro tradicional e parecia dizer o que lhe apetecia.

No entanto, apesar da sua retórica agressiva e dos seus problemas legais, Trump continua a ser o principal candidato nas primárias do Partido Republicano de 2024. Até alguns dos seus adversários o defenderam. Não é claro que as acusações - ou mesmo quaisquer potenciais condenações - sejam suficientes para o afastar da arena política. Trump, que sobreviveu a duas impugnações devido à intensa lealdade dos republicanos no Capitólio, tem razões para acreditar que pode resistir a estas acusações e a qualquer resultado que se venha a verificar.

Naquele que foi talvez o momento mais revelador do primeiro debate das primárias republicanas, na quarta-feira à noite, a maioria dos candidatos levantou a mão quando lhes foi perguntado se apoiariam Trump caso ele ganhasse a nomeação e fosse condenado criminalmente.

Vivek Ramaswamy levantou a mão mais rapidamente do que Tracy Flick no filme "Eleição", de 1999. A antiga embaixadora da ONU Nikki Haley, o senador Tim Scott e o governador do Dakota do Norte Doug Burgum seguiram-no, embora parecessem fazê-lo com mais relutância. O governador da Flórida, Ron DeSantis, pareceu um político que muda de acordo com os ventos, olhando para os candidatos de cada lado antes de levantar a mão. Até Pence levantou a mão. Tendo em conta tudo o que disse sobre escolher a Constituição em vez de Trump e apresentar-se como alguém que esteve do lado certo da história, Pence mostrou que é inteiramente possível para Trump reunir apoio mesmo entre os seus críticos e adversários nas primárias.

Entre os eleitores, Trump ainda mantém uma grande vantagem nas sondagens das primárias republicanas de 2024. E muitos democratas podem estar entorpecidos pelo ataque de acusações, indiciamentos e escândalos.

Basicamente, Trump pode ter razão em pensar que ainda tem uma hipótese de se tornar presidente. Algumas das razões pelas quais o choque é cada vez mais fugaz na nossa cultura pública vão muito para lá dele. O aumento contínuo da desconfiança no governo desde a década de 1960 diminuiu as expectativas em relação aos nossos líderes. O rápido ciclo mediático tem a capacidade de passar de um assunto para outro em poucas horas, enfraquecendo a capacidade de manter as conversas nacionais centradas num só tópico. E num mundo intensamente polarizado, as questões e os escândalos não comovem tanto as pessoas quando há considerações partidárias em jogo.

Embora outros políticos tenham adotado estratégias semelhantes, com Nixon a chamar às audiências de Watergate uma "caça às bruxas", ninguém lançou o mesmo nível de ataque à decência que Trump. Em muitos casos, ele assumiu as declarações polémicas que fez, foi aberto quanto ao desrespeito das regras e voltou atrás quando criticado pelo seu comportamento flagrante. Muitas vezes, limita-se a virar o jogo, questionando a legitimidade dos seus acusadores, desacreditando aqueles que se atrevem a questionar os seus comentários e comportamento, avisando que quaisquer ataques contra ele são, na realidade, ataques aos seus apoiantes.

Por isso, quando muitos americanos vêem uma fotografia como esta, a foto não causa grande alarido.

Independentemente da posição de cada um, o facto de o antigo presidente dos Estados Unidos se entregar para responder a acusações resultantes da tentativa de inverter a vontade democrática do povo americano deve ser considerado um momento histórico nos Estados Unidos.

O sistema jurídico está agora a trabalhar, responsabilizando Trump em muitos casos em que o mundo político não conseguiu tomar medidas significativas. No entanto, sem uma mudança séria na opinião pública, Trump poderá aprender que é possível fazer quase tudo e ainda manter uma imensa influência na política.