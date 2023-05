Os (muitos) processos judiciais que envolvem Donald Trump. Eis o que precisa de saber

Já passaram quase oito anos desde que ele desceu as escadas rolantes da Trump Tower e mais de dois anos desde a insurreição de 6 de janeiro de 2021, mas o drama judicial em torno de Donald Trump nunca foi tão intenso.

Em Nova Iorque, o pagamento secreto de dinheiro a uma estrela de filmes pornográficos resultou na sua acusação por um grande júri de Manhattan, pelo seu alegado papel no esquema – na primeira vez na história dos Estados Unidos em que um atual ou antigo Presidente enfrenta acusações criminais.

Também em Manhattan, um júri federal considerou que Trump abusou sexualmente da antiga colunista E. Jean Carroll num gabinete de provas de uma loja de luxo em meados da década de 1990 e atribuiu-lhe cerca de cinco milhões de dólares [4,6 milhões de euros] no processo civil por agressão e difamação.

Em Atlanta, um grande júri selecionado investigou os esforços de Trump e de aliados seus para anular a sua derrota eleitoral no estado da Geórgia em 2020.

Em Washington, um conselheiro especial do Departamento de Justiça está a analisar o rescaldo das eleições de 2020 e a retirada de documentos presidenciais para a sua casa na Florida.

Trump e sua empresa negam qualquer irregularidade ou ação criminal em todos os assuntos, estaduais e federais, e ele tem defendido agressivamente a sua inocência.

Segue-se uma lista atualizada de investigações, processos judiciais e controvérsias notórias:

Pagamentos secretos de dinheiro: Trump declara-se inocente de acusações criminais

Stormy Daniels. Foto AP

Trump foi acusado pelo tribunal criminal de Manhattan de 34 crimes de falsificação de registos contabilísticos relacionados com o seu papel num esquema de pagamento de dinheiro secreto envolvendo a atriz de filmes para adultos Stormy Daniels, no final da campanha presidencial de 2016.

O antigo presidente entregou-se e foi colocado sob custódia a 4 de Abril, antes de ser acusado numa audiência histórica e sem precedentes, na qual se declarou inocente.

Os procuradores, liderados pelo procurador distrital de Manhattan Alvin Bragg, acusam Trump de falsificar registos contabilísticos com a intenção de ocultar condutas ilegais relacionadas com a sua campanha presidencial de 2016.

A acusação provocou ondas de choque em todo o país, empurrando o sistema político americano - que nunca viu um dos seus ex-líderes ser confrontado com acusações criminais, muito menos quando se candidatava novamente à presidência – para águas desconhecidas.

O pagamento a Daniels de 130 mil dólares foi efetuado por Michael Cohen, ex-advogado de Trump, para que ela se mantivesse em silêncio sobre um alegado caso entre Daniels e Trump ocorrido anos antes.

Trump negou ter tido um caso com Daniels e diz que a investigação de Bragg, um democrata, tem motivações políticas.

Trump está agora a tentar levar o caso para um tribunal federal.

Documentos de Mar-a-Lago: terá Trump desviado material confidencial?

Agente dos serviços secretos vigia a casa de Donald Trump em Mar-a-Lago. Arquivo. Foto Lynne Sladky/AP

O advogado especial Jack Smith está a supervisionar as investigações criminais do Departamento de Justiça sobre a retenção de informações de defesa nacional que Trump fez no seu resort e sobre partes da insurreição de 6 de janeiro de 2021.

O Departamento de Justiça continua a investigar para apurar se os documentos da Casa Branca da Administração Trump foram ilegalmente desviados quando foram levados para Mar-a-Lago, na Florida, depois de ele ter deixado o cargo. Um grande júri federal entrevistou possíveis testemunhas sobre como Trump lidou com os documentos.

Os Arquivos Nacionais, encarregados de recolher e classificar o material presidencial, afirmaram anteriormente que pelo menos 15 caixas de registos da Casa Branca foram recuperadas de Mar-a-Lago, incluindo alguns registos confidenciais.

Qualquer retenção ou destruição não autorizada de documentos da Casa Branca pode violar uma lei criminal que proíbe a retirada ou destruição de registos oficiais do governo, segundo já explicaram especialistas jurídicos à CNN.

Eleições de 2020 e 6 de Janeiro: Departamento de Justiça dos EUA

Em outubro de 2020, Donald Trump e Joe Biden enfrentavam-se num último debate presidencial. Pouco depois, Biden venceria a eleição - que Trump contestou.

O alcance do trabalho de Jack Smith também inclui o período após a derrota de Trump nas eleições de 2020, a favor de Joe Biden, e que antecedeu a insurreição no Capitólio dos EUA.

Como parte de sua investigação, o gabinete do advogado especial solicitou o testemunho de uma série de membros importantes da Casa Branca, incluindo o ex-vice-presidente Mike Pence, a filha de Trump, Ivanka Trump, bem como o genro Jared Kushner.

Alguns aspetos da investigação do Departamento de Justiça incluem a utilização dos chamados eleitores falsos de estados que Trump falsamente alegou ter ganho, como a Geórgia e o Arizona.

Trump tem batalhado para impedir que antigos conselheiros testemunhem sobre determinadas conversas, invocando privilégios executivos e de advogado-cliente para manter a informação confidencial ou para atrasar os investigadores criminais.

Eleições de 2020: esforços para anular os resultados da Geórgia

Fani Willis, promotor público do condado de Fulton, na Geórgia, supervisionou um grande júri especial que investigou o que Trump ou aliados seus podem ter feito nos seus esforços para anular a vitória de Joe Biden na Geórgia.

Willis, um democrata, considera apresentar acusações de conspiração e de extorsão, segundo já noticiou Don Lemon da CNN.

A investigação foi lançada em 2021 na sequência de um telefonema de Trump em Janeiro com o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, no qual este pressionou o republicano a “encontrar” votos para anular os resultados eleitorais.

O grande júri produziu um relatório - que permanece em grande parte sob sigilo - que concluiu que não houve fraude eleitoral generalizada no estado, sugerindo também que fossem consideradas acusações de perjúrio contra algumas pessoas que testemunharam.

No total, o grande júri recomendou a acusação de mais de uma dúzia de pessoas, disse o presidente do júri em entrevistas em fevereiro.

Eleições de 2020 e 6 de Janeiro: comissão selecionada da Câmara

6 de janeiro, a invasão do Capitólio.

A comissão selecionada da Câmara dos Representantes que investigou o ataque ao Capitólio dos EUA revelou provas dramáticas das ações de Trump antes e no dia 6 de Janeiro, especialmente os esforços para utilizar poderes do Estado para anular as eleições.

A comissão publicou um relatório de 845 páginas - baseado em mais de mil entrevistas e documentos recolhidos, incluindo e-mails, mensagens de texto e registos telefónicos - que alega que Trump “supervisionou” o esforço legalmente duvidoso de apresentar listas falsas de eleitores em sete estados que perdeu. As provas mostram, segundo o relatório, que Trump trabalhou ativamente para “transmitir votações falsas do Colégio Eleitoral ao Congresso e aos Arquivos Nacionais”.

Num movimento simbólico, o comité referenciou Trump ao Departamento de Justiça em pelo menos quatro acusações criminais antes da conclusão dos seus trabalhos no final de 2022 – e antes que os republicanos assumissem o controlo da Câmara.

Organização Trump: investigação da procuradora-geral de Nova Iorque

Após uma longa investigação, a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, processou em setembro Trump, três de seus filhos adultos e a Organização Trump, alegando que eles estavam envolvidos numa fraude expansiva que durou mais de uma década e que o ex-presidente usou para enriquecer.

James alegou que a fraude envolveu todos as áreas do negócio de Trump, incluindo as suas propriedades e campos de golfe. De acordo com a ação judicial, a Organização Trump enganou os credores, as seguradoras e as autoridades fiscais, inflacionando o valor das suas propriedades através de avaliações enganosas.

James está a pedir 250 milhões de dólares [228 milhões de euros] em fundos alegadamente obtidos de forma ilícita.

Trump tem negado repetidamente qualquer irregularidade e apelidou a investigação de politicamente motivada, com base nas ambições eleitorais de James, que é democrata.

O julgamento está marcado para outubro de 2023.

Organização Trump: condenada por fraude fiscal criminal

A empresa com o nome de Trump, originalmente Trump Organization, foi condenada em dezembro por um júri de Nova Iorque por fraude fiscal, furto qualificado e falsificação de registos comerciais, naquilo a que os procuradores alegam ter sido um esquema de 15 anos para defraudar as autoridades fiscais, ao não declarar nem pagar impostos sobre compensações pagas a trabalhadores.

Os procuradores de Manhattan disseram ao júri que o caso está relacionado com “ganância e batota”, expondo um alegado esquema de 15 anos no seio da Organização Trump para pagar regalias a executivos de alto nível, como carros de luxo e apartamentos, sem pagar impostos sobre os mesmos.

O antigo diretor financeiro da Organização Trump, Allen Weisselberg, declarou-se culpado do seu papel no esquema fiscal. Foi libertado depois de cumprir quatro meses de prisão em Rikers Island.

E. Jean Carroll: Trump considerado culpado em julgamento de agressão civil e difamação

E. Jean Carroll, que processou Donald Trump. Foto de arquivo AP Photo/Larry Neumeister

Carroll alegou que Trump a violou numa loja Bergdorf Goodman, em Nova Iorque, na Primavera de 1996, e que depois a difamou quando negou a sua alegação e afirmou que ela não era o seu tipo, sugerindo que ela inventara a história para aumentar as vendas do seu livro.

O júri considerou-o responsável por agressão com base na queixa de agressão sexual, que deveria pagar cerca de dois milhões de dólares [1,83 milhões de euros] ]de indemnização a Carroll pela queixa de agressão civil e mais cerca de 3 milhões de dólares [2,74 milhões de euros] de indemnização por ter sido provada a acusação de difamação.

Embora o júri tenha considerado que Trump abusou sexualmente dela, o que é suficiente para o considerar responsável por agressão, o júri não considerou que Carroll provou que ele a violou.

Trump negou todas as queixas apresentadas contra ele por Carroll e considerou o veredicto do julgamento civil “uma desgraça total”.

Como qualquer arguido num processo civil, Trump não era obrigado a comparecer em tribunal para o julgamento ou qualquer outro processo, e tinha o direito de não testemunhar em sua própria defesa. Não compareceu no julgamento.

6 de Janeiro: ações judiciais movidas por agentes da polícia

Vários membros da Polícia do Capitólio dos EUA e da Polícia Metropolitana de Washington, DC, processaram Trump, afirmando que as suas palavras e ações incitaram o motim de 2021.

Os vários casos acusam Trump de dirigir o assalto e a agressão; de ajudar e incitar assalto e agressão; e de violar as leis de Washington que proíbem a incitação de motins e conduta desordeira.

Trump e os seus principais conselheiros não foram acusados de qualquer crime. O antigo presidente dos EUA, bem como outros que foram processados, argumentaram que não são responsáveis pelas ações das pessoas que invadiram o Capitólio.

Um tribunal federal de recurso está a analisar a tentativa de Trump de anular os processos.

Retaliação pessoal: o processo Peter Strzok

Vladimir Putin e Donald Trump numa fotografia de arquivo, à margem de uma reunião do G20 em 2017.

O ex-oficial de topo de contraespionagem do FBI Peter Strzok, que foi demitido pelo FBI em 2018 após a revelação de textos anti-Trump que ele havia trocado com uma das principais advogadas da instituição, Lisa Page, processou o Departamento de Justiça alegando ter sido demitido de modo indevido.

Strzok e Page foram alvos constantes de ataques verbais por parte de Trump e de aliados seus, como parte da raiva que Trump revelou contra o FBI durante a investigação Trump-Rússia. Trump apelou repetida e publicamente à expulsão de Strzok até este ser despedido em agosto de 2018.

Um juiz federal decidiu que Trump e o diretor do FBI, Christopher Wray, podem prestar depoimento durante duas horas cada um, como parte do processo.

Processo de Trump contra Hillary Clinton, democratas e ex-funcionários do FBI é arquivado

Hillary Clinton e Donald Trump num debate em St. Louis, durante a campanha presidencial de 2016. (Reuters)

Em setembro, um juiz federal rejeitou o processo de Trump contra Hillary Clinton, contra o Comité Nacional Democrata, vários ex-funcionários do FBI e mais de duas dúzias de outras pessoas e entidades que ele alega terem conspirado para minar a sua campanha de 2016, tentando difamá-lo com informações fabricadas que o ligavam à Rússia.

“Aquilo em que (a acção judicial de Trump) carece de substância e de apoio jurídico, procura substituir com extensão, hipérbole e ajuste de contas e queixas", escreveu o juiz distrital dos EUA Donald Middlebrooks.

Trump está a recorrer da decisão, mas Middlebrooks também determinou que o antigo presidente e os seus advogados são responsáveis por quase um milhão de dólares [910 mil euros] em sanções, por terem sequer apresentado o caso.

“Nenhum advogado razoável o teria apresentado", escreveu Middlebrooks. “Com objetivos políticos, nenhuma das acusações da queixa continha uma reivindicação legal reconhecível.”

Michael Cohen: alegações de retaliação contra Trump e Barr - vitória de Trump

Michael Cohen

Michael Cohen, ex-advogado de Trump, processou-o a ele, ao ex-procurador-geral William Barr e outros, alegando que o colocaram de novo na prisão para o impedir de promover o seu próximo livro enquanto estava em confinamento domiciliário.

Cohen estava a cumprir em casa o que faltava da sua pena por mentir ao Congresso e por violações de campanha, devido a preocupações com a Covid-19, quando iniciou uma campanha anti-Trump nas redes sociais no Verão de 2020. Cohen disse que foi enviado de volta à prisão em retaliação e passou 16 dias na solitária.

Um juiz federal rejeitou a ação em novembro. O juiz distrital Lewis Liman disse que tinha empatia pela posição de Cohen, mas que o precedente do Supremo Tribunal o impedia de permitir que o caso seguisse em frente.

Mary Trump: acusações de engano em relação à herança - vitória de Trump

Livro de Mary Trump sobre o tio, Donald Trump, foi publicado em 2020

Em 2020, Mary Trump processou seu tio, Donald Trump, a sua irmã Maryanne Trump Barry, uma juíza reformada, e o executor da propriedade de seu falecido tio Robert Trump, alegando que “eles projetaram e executaram um esquema complexo para desviar fundos de seus interesses, ocultar a sua fraude e enganá-la sobre o verdadeiro valor do que ela havia herdado”.

Em novembro de 2022, um juiz do estado de Nova Iorque rejeitou a acção judicial, afirmando que as reivindicações de Mary Trump estavam impedidas por um acordo anterior que ela tinha alcançado há mais de 20 anos. Mary Trump recorreu.

Processos judiciais arquivados por Trump: Bob Woodward

Bob Woodward na CNN Portugal Internacional Summit, em Lisboa, novembro de 2022.

Trump processou o jornalista Bob Woodward em janeiro de 2023 por supostas violações de direitos autorais, alegando que Woodward havia divulgado o áudio de suas entrevistas sem o consentimento de Trump.

Woodward e a editora Simon & Schuster disseram que o caso de Trump não tem qualquer mérito.

Woodward conduziu várias entrevistas com Trump para o livro "Rage", publicado em setembro de 2020. Woodward mais tarde lançou “The Trump Tapes”, um audiolivro com oito horas de entrevistas em bruto com Trump, intercaladas com comentários do autor.

Processos judiciais movidos por Trump: The New York Times, Mary Trump e CNN

Em 2021, o antigo presidente processou a sua sobrinha e o The New York Times num tribunal estadual de Nova Iorque devido à divulgação das suas informações fiscais.

O processo de Trump - que visa “danos num valor a ser determinado no julgamento, mas acredita-se que não seja inferior a cem milhões de dólares” - alega que a divulgação por Mary Trump de informações fiscais ao Times representou uma violação ilegal de contrato, entre outras reivindicações, porque a divulgação supostamente violou o acordo de 2001 entre a família Trump.

Em Maio, um juiz rejeitou a ação judicial contra o Times.

“A cobertura do Times sobre os impostos de Donald Trump ajudou a informar o público através de reportagens meticulosas sobre um assunto de grande interesse público”, afirmou o Times num comunicado. “Esta acção judicial é uma tentativa de silenciar as organizações noticiosas independentes e tencionamos defender-nos vigorosamente contra ela.”

Donald Trump também processou a CNN num tribunal federal do sul da Flórida no Outono passado, acusando a estação de televisão de uma “campanha de dissuasão sob a forma de calúnia e difamação” que “se intensificou nos últimos meses”.

A CNN pediu ao juiz que o processo seja “arquivado definitivamente”.