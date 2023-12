Perguntaram a Trump se vai ser um ditador caso vença. "Não, não, exceto no primeiro dia" - e depois lembrou Al Capone

O antigo presidente dos EUA Donald Trump afirmou terça-feira em entrevista à Fox News que não tenciona ser ditador - "exceto no primeiro dia". Esta foi a resposta depois de ter sido questionado por Sean Hannity sobre se, caso seja reeleito presidente, tem algum plano para abusar do poder ou procurar retaliação contra inimigos políticos.

Segundo a CNN Internacional, Trump começou por contornar a questão mas Hannity voltou a pressionar Trump e questionou o antigo presidente sobre se estava a "prometer à América se nunca abusaria do poder como retaliação contra ninguém".

"Exceto no primeiro dia. Quero fechar a fronteira e quero perfurar, perfurar, perfurar. Vou ser, sabem, aquele que diz 'não vais ser um ditador, pois não?' e eu digo 'não, não, exceto no primeiro dia'. Vamos fechar a fronteira e vamos perfurar, perfurar, perfurar. Depois disso, não serei um ditador", afirmou Trump.

Os comentários do ex-presidente surgem dias depois da ex-representante do Wyoming Liz Cheney ter afirmado que a nação era "sonâmbula em ditadura" caso Trump vencesse no próximo ano.

O entrevistador questionou ainda Trump sobre a retribuição política contra os inimigos e o antigo presidente considerou que as 91 acusações criminais que enfrenta são "acusações inventadas" e "disparates".

"Costumo dizer que Al Capone foi um dos maiores criminosos de todos os tempos, se gostarem de criminosos. E ele foi acusado uma vez. Eu fui indiciado quatro vezes", afirmou.

O plano de Trump passa pela afirmação de um maior controlo da Casa Branca sobre o Departamento de Justiça, uma instituição que o antigo presidente disse que utilizaria para se vingar dos seus críticos, incluindo antigos aliados.