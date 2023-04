As acusações criminais provêm da investigação do Procurador Distrital de Manhattan, Alvin Bragg, sobre pagamentos secretos de dinheiro, durante a campanha de 2016, a mulheres que afirmaram ter tido casos extraconjugais com Trump, o que ele nega.

Trump "falsificou repetida e fraudulentamente registos contabilísticos de Nova Iorque para ocultar condutas criminosas que escondiam informações prejudiciais do público votante durante as eleições presidenciais de 2016", alegam os documentos de acusação não selados na terça-feira.

Cada acusação criminal que Trump enfrenta está relacionada com uma entrada específica entre os registos contabilísticos da Organização Trump.

Trump declarou na terça-feira ser inocente de todas as acusações.

Aqui está uma lista das acusações e provas apresentadas contra Trump na acusação e nos documentos do tribunal:

Procuradores apontam para um esquema de influência eleitoral "ilegal" de Trump como base para as acusações de crime

Uma questão importante era saber se Bragg acusaria Trump de um crime e como o faria, uma vez que a falsificação de registos contabilísticos - a contagem de que Trump é acusado é de 34 vezes - é um delito menor, a menos que os procuradores possam provar que os registos foram falsificados com a intenção de cometer ou ocultar outro crime.

A nova declaração de factos apenas dá pistas sobre a abordagem que Bragg está a tomar, mas o procurador expôs a sua teoria jurídica mais claramente durante uma conferência de imprensa após a acusação.

Bragg disse que os registos contabilísticos foram falsificados em 2017 com a intenção de ocultar a conduta criminosa relacionada com a campanha de 2016. Referiu uma lei do estado de Nova Iorque que torna crime o ato de conspirar para promover uma candidatura por meios ilegais.

Bragg não acusa Trump de violação da lei eleitoral nem de uma conspiração relacionada com essa alegada conduta relacionada com a campanha. A acusação diz, para todas as 34 acusações, que Trump tinha a "intenção de defraudar e intenção de cometer outro crime e de ajudar e ocultar a comissão".

A declaração de factos explica que Trump alegadamente orquestrou um esquema “ilegal” com outras pessoas para “influenciar as eleições presidenciais de 2016”, e que outros participantes no esquema admitiram “cometer conduta ilegal relacionada com o esquema".

Especificamente, a declaração de factos faz referência à confissão de culpa do ex-advogado Michael Cohen no caso do financiamento da campanha federal, que foi julgado em 2018, e as confissões da AMI - editora do National Inquirer - no acordo de não-acusação a que chegou na investigação federal.

A declaração de factos adverte numa nota de rodapé que “não contém todos os factos relevantes para a conduta acusada”.

Trump e Cohen chegaram a um acordo de reembolso na Sala Oval, dizem os procuradores

Ao descrever o alegado esquema de influência eleitoral, os documentos de acusação entram em detalhes sobre como alegadamente se concretizou o plano para silenciar mulheres que acusam Trump de assuntos extraconjugais.

De acordo com os documentos de acusação, o editor-chefe e o CEO do National Enquirer abordaram Cohen, então advogado de Trump, pouco depois de as gravações de "Access Hollywood" se terem tornado públicas, em outubro de 2016, e disseram a Cohen que a atriz de filmes de adultos Stormy Daniels alegava ter tido um caso com Trump.

Os documentos de acusação dizem que Cohen negociou um pagamento secreto em dinheiro com Daniels para “assegurar o silêncio [de Daniels] e impedir a divulgação da informação prejudicial nas últimas semanas antes das eleições presidenciais”.

Stormy Daniels

Trump alegadamente escondeu os pagamentos de reembolso a Cohen, marcando cheques mensais como sendo para “serviços jurídicos”, de acordo com a declaração de factos, num acordo que os dois trabalharam na Sala Oval.

Trump assinou pessoalmente cheques de reembolso a Cohen, alegam os procuradores, incluindo pelos 130 mil dólares que pagou a Daniels, em troca da sua assinatura de um acordo de não divulgação. O plano era que de fossem feitos reembolsos a Cohen que ascenderiam no total a 420 mil dólares, com 180 mil dólares extra para cobrir a exposição aos impostos sobre o rendimento, e depois um bónus de 60 mil dólares, alegam os documentos de acusação.

Trump alegadamente também concordou em pagar a Cohen 35 mil dólares mensais durante um ano.

"No início de fevereiro de 2017, o Réu e o Advogado A reuniram-se na Sala Oval da Casa Branca e confirmaram este acordo de reembolso", diz a declaração de factos.

Muitos destes factos específicos são públicos há anos. Cohen revelou publicamente um dos cheques de 35 mil dólares quando testemunhou ao Congresso em 2019, num esforço para corroborar a sua história de que Trump desempenhou um papel na coordenação e orquestração do pagamento a Daniels.

Alguns pagamentos centrais na acusação contra Trump vieram diretamente da sua conta bancária

Os promotores dizem que os cheques foram passados mensalmente - incluindo alguns vindos diretamente da conta bancária do Trump - para Cohen. E alegam que estes foram disfarçados de pagamentos de advogados quando não eram para esse efeito.

"Cada cheque foi processado pela Organização Trump, e cada cheque foi disfarçado como um pagamento por serviços jurídicos prestados num determinado mês de 2017, nos termos de um acordo de retenção", escreveram os procuradores na declaração de factos que acompanhava a acusação.

“Os registos de pagamento, mantidos e mantidos pela Organização Trump, foram falsos registos contabilísticos em Nova Iorque. Na verdade, não havia acordo de retenção, e o Advogado A não estava a ser pago por serviços jurídicos prestados em 2017", acrescenta, referindo-se a Cohen.

A forma como os pagamentos foram falsamente registados nos registos da empresa, segundo os promotores, é a espinha dorsal do crime de que Trump está efetivamente a ser acusado.

Os participantes no alegado esquema sabiam que os pagamentos eram ilegais, dizem os procuradores

De acordo com a teoria legal que Bragg está a usar, o que torna os registos contabilísticos falsificados um alvo de acusação criminal é um crime subjacente de financiamento de campanha federal que Trump é acusado de tentar esconder. O procurador distrital também alega que a lei eleitoral estadual foi violada com o esquema.

A declaração de factos aponta para os processos judiciais na investigação federal sobre os pagamentos de dinheiro falso para afirmar que os participantes no alegado esquema ilegal, incluindo Cohen, admitiram que os pagamentos às duas mulheres eram ilegais.

Em finais de 2018, a American Media, Inc. também celebrou um acordo de não execução judicial com o gabinete do Procurador do Distrito Sul de Nova Iorque relativo ao pagamento de Karen McDougal, outra mulher que alegadamente teve um caso com Trump - que ele nega - pela sua história sobre Trump, diz a declaração de factos.

Detalhar o papel da AMI no alegado esquema pode também ajudar os procuradores a convencer um júri no julgamento de que os pagamentos tinham como objetivo proteger as hipóteses eleitorais de Trump, contradizendo a forma como os pagamentos foram alegadamente registados nos registos contabilísticos.

A AMI disse às autoridades que nunca tencionaram publicar a história de McDougal e fez o pagamento a McDougal para que ela “não divulgasse as alegações prejudiciais” sobre Trump “antes das eleições presidenciais de 2016 e assim influenciar essa eleição”, diz a declaração de factos.

A declaração de factos também cita a confissão de culpa federal de Cohen, que disse que Cohen trabalhou na direcção de Trump para arranjar o pagamento para as duas mulheres, McDougal e Daniels, de modo a impedir histórias que pudessem ser prejudiciais a Trump.

Os documentos também incluem a alegação de que Trump instruiu Cohen para adiar os pagamentos a Daniels até depois das eleições, porque depois desse ponto não importaria se a sua história saísse e talvez até pudessem evitar fazer os pagamentos completos. Os procuradores podem tentar utilizar essa alegada instrução para justificar as acusações de crime, argumentando que o objetivo dos pagamentos era influenciar secretamente a campanha presidencial, em violação da lei eleitoral.