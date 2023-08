Esta é a juíza que tem o destino de Trump nas suas mãos

Quer o antigo Presidente Donald Trump seja ou não condenado pelas recentes acusações de conspiração e obstrução apresentadas em Washington, nos EUA, haverá americanos que condenarão o veredito. Não se trata de um facto inédito ou inesperado. Trump criticou o caso apresentado pelo advogado especial Jack Smith como tendo motivações políticas e foi convocado para comparecer numa audiência esta quinta-feira.

O que mais importa, daqui para a frente, é se o povo americano considera o julgamento justo; como tal, a perceção pública do juiz será extremamente importante. Felizmente, a juíza designada para o caso, a juíza distrital dos EUA Tanya Chutkan, tem a experiência e os antecedentes necessários para supervisionar um julgamento público que seja justo e respeitoso, especialmente para este réu.

Tendo em conta as declarações anteriores de Trump sobre juízes que supervisionam casos em que ele está envolvido, ele provavelmente irá alegar que Chutkan é tendenciosa contra ele porque o antigo Presidente Barack Obama a nomeou para o cargo (apesar de ter recebido uma confirmação de 95-0 num Senado dividido). Na verdade, ela é uma juíza com um compromisso enraizado nos direitos dos réus e que reconhece o perigo de procuradores demasiado agressivos.

As sentenças de Chutkan para os réus de 6 de janeiro [data da invasão do Capitólio em 2022] mostraram que ela leva a sério o que da tribuna descreveu como a “ocupação violenta do Capitólio dos EUA” e “um ataque ao povo americano”. Ela decidiu sentenças pesadas para os condenados por atacar o Capitólio. Mostrou também que não vai impor uma determinada sentença só porque os procuradores a recomendam. Assim, em várias ocasiões, foi mais longe do que o recomendado pelos procuradores.

Isto não significa, contudo, que Chutkan tenha demonstrado qualquer grau de parcialidade ou preconceito contra esses arguidos ou contra Trump. De facto, os antecedentes de Chutkan mostram que ela é uma pessoa que fará tudo o que estiver ao seu alcance para proteger e respeitar os direitos de todos os réus criminais que se lhe apresentem.

Ela passou os seus anos de formação como advogada no Serviço de Defensa Pública (PDS) do Distrito de Columbia. O PDS é reconhecido a nível nacional como um gabinete modelo de defesa pública. Os advogados recebem a melhor formação e são conhecidos como alguns dos defensores mais fervorosos e dedicados em Washington e na nação. Como os advogados da PDS gostam de dizer, é a melhor representação que o dinheiro não pode comprar.

Na PDS, Chutkan ascendeu ao topo da hierarquia e foi incumbida de proporcionar a representação mais zelosa aos seus clientes, independentemente da gravidade ou da natureza hedionda das acusações. Chutkan não tinha a capacidade de recusar um caso que lhe parecesse desagradável. Mas o facto de representar os seus clientes não era um aval ao que eles eram acusados de fazer. Ela compreendia a sua obrigação constitucional de lhes proporcionar a defesa zelosa garantida pela Sexta Emenda. E cumpriu o seu dever de forma admirável.

Um de nós teve a sorte de trabalhar com Chutkan na PDS e testemunhou em primeira mão a sua integridade e o seu profissionalismo claro e coerente. E teve mesmo oportunidade de ouvir os clientes falarem do respeito e apreço que tinham por ela. A sua reputação como advogada de barra era inigualável. Toda a gente sabia que ela era talentosa, competente e zelosa. Mais importante para a tarefa em causa, tanto os juízes como os procuradores respeitavam o seu profissionalismo, ética e integridade.

A experiência de Chutkan como defensora pública significa que ela, mais do que a maioria, compreende e valoriza os princípios fundamentais no centro do nosso sistema de justiça criminal - a presunção de inocência, o ónus da prova do governo e a obrigação do governo de provar o seu caso para lá de uma dúvida razoável. Tal como outros membros da PDS, Chutkan aprendeu desde cedo na sua carreira que estes princípios não são apenas tecnicismos jurídicos, mas valores fundamentais para a validade do nosso sistema judicial e até para a estabilidade da nossa nação [os EUA]. Independentemente do facto de um arguido ser rico ou pobre, uma pessoa com vantagens ou desvantagens, poderosa ou impotente, Chutkan assegurará que os direitos da pessoa são respeitados e protegidos.

Além disso, Chutkan, mais do que a maioria, tem a experiência necessária para estar atenta a tudo o que possa cheirar a má conduta ou a exagero por parte do Ministério Público. Os defensores públicos de Washington lutam todos os dias contra os advogados do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, que são alguns dos procuradores mais bem formados do Departamento de Justiça. Os procuradores federais vêm de todo o país para obter a experiência disponível apenas nesse gabinete. Esses promotores são conhecidos pela sua intensa dedicação em ganhar seus casos - muitas vezes, na mente de muitos do lado da defesa, uma dedicação à vitória que causa uma visão míope da justiça. Devido à sua experiência, Chutkan talvez tenha uma consciência única dos riscos colocados por procuradores demasiado zelosos e estará preparada para estar atenta a tudo o que possa infringir os direitos de Trump, tal como faria com qualquer outro arguido que se apresentasse perante ela.

Ao longo da nossa história, os americanos têm questionado frequentemente as decisões tomadas em julgamentos criminais controversos. Grupos vocais condenaram os veredictos que levaram à execução de Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti, Julius e Ethel Rosenberg e outros. Grandes grupos também contestaram as não condenações de O.J. Simpson, George Zimmerman, do líder confederado Jefferson Davis e dos assassinos de Emmett Till.

O que tem mantido o sistema judicial americano a funcionar não é o acordo sobre os resultados, mas uma crença alargada e duradoura de que o sistema é justo, de que todos têm uma oportunidade de apresentar o seu caso. Mesmo quando certos tribunais estaduais no Sul de Jim Crow discriminavam repetidamente os afro-americanos, ativistas dos direitos civis como Thurgood Marshall podiam buscar justiça em outros tribunais e, em última instância, ganhar. Houve e continua a haver críticas válidas ao sistema judicial americano - principalmente centradas nos impactos da classe e da raça - mas a maioria dos americanos tem-no visto como razoável, aceitável e, em última análise, justo. E poucos têm defendido que o sistema prejudica os ricos e os poderosos.

Chutkan não vai decidir o veredito no julgamento de Trump; esse papel caberá a um júri dos seus pares. No entanto, irá gerir uma série de audiências muito controversas e tomará algumas decisões difíceis sobre o processo. Independentemente do resultado, um grande número de americanos discordará de cada uma das suas decisões.

No entanto, acreditamos que todos os americanos devem aceitar - tal como aconteceu em casos anteriores - que esta juíza está a procurar a equidade e a justiça na sala de audiências. O público deve saber que o atual réu terá uma oportunidade justa de confrontar as provas contra ele e terá uma oportunidade aberta de levantar dúvidas razoáveis sobre os seus alegados motivos e ações. Embora a sua culpa ou inocência continue a dividir o país - tal como aconteceu com julgamentos controversos anteriores - o seu julgamento merece respeito bipartidário. É a busca da justiça no tribunal que, em última análise, nos une como americanos.