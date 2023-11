A ridícula alegação de terrorismo de Trump

No sábado passado, durante a campanha eleitoral, Donald Trump afirmou que não houve terrorismo nos EUA quando ele foi presidente, uma afirmação que é falsa em inúmeros aspectos.

Não é a primeira vez que ele faz esta afirmação, que também está relacionada com os planos de Trump, caso volte a ser presidente, de trazer de volta a "proibição muçulmana" que bloqueava ou dificultava muito as viagens para os EUA de vários países de maioria muçulmana.

Apesar da muito apregoada proibição de viagens de Trump, houve muito terrorismo durante o seu mandato como 45º presidente dos Estados Unidos.

A 31 de outubro de 2017, Sayfullo Saipov, um uzbeque residente nos EUA que se inspirou no ISIS, lançou um camião contra um grupo de peões em Manhattan, matando oito pessoas e ferindo 11.

Dois anos mais tarde, um membro do exército saudita matou a tiro três marinheiros americanos e feriu outros oito na Estação Aérea Naval dos EUA em Pensacola, na Florida.

Durante a presidência de Trump, houve também vários ataques letais por parte de terroristas de extrema-direita, nomeadamente a 3 de agosto de 2019, quando um nacionalista branco se lançou num tiroteio numa loja Walmart em El Paso, Texas, matando 23 pessoas que ele acreditava serem imigrantes hispânicos, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Além disso, o ataque antissemita mais letal de sempre nos Estados Unidos teve lugar a 27 de outubro de 2018, quando um terrorista matou onze pessoas na Sinagoga da Árvore da Vida, em Pittsburgh.

Parece, pelo menos na mente de Trump, que os actos terroristas letais levados a cabo por terroristas de extrema-direita não contam como terrorismo.

Trump, é claro, também ajudou a instigar um dos mais espectaculares actos de terrorismo doméstico da história americana, quando incitou uma multidão de milhares dos seus apoiantes a marchar sobre o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, o que desencadeou um motim que feriu 114 agentes da Polícia do Capitólio, de acordo com uma investigação bipartidária do Senado dos EUA. O motim também levou à morte de cinco pessoas.

Quanto à solução de Trump para o problema do terrorismo, os seus planos para ressuscitar a sua chamada proibição muçulmana vão além de uma simples repetição, como afirmou durante uma paragem de campanha no Iowa, em julho: "Quando regressar ao cargo [de Presidente], a proibição de viajar vai voltar ainda maior do que antes e muito mais forte do que antes. Não queremos que as pessoas rebentem com os nossos centros comerciais".

Quando Trump estava no cargo, a proibição de viajar enfrentou vários desafios legais, mas acabou por ser confirmada pelo Supremo Tribunal dos EUA e incluía visitantes do Irão, Líbia, Somália, Síria e Iémen, bem como da Coreia do Norte e da Venezuela.

A proibição, evidentemente, não impediu o terrorista uzbeque que matou oito pessoas em Manhattan ou o terrorista saudita que matou três marinheiros em Pensacola. Também não fez nada para impedir os terroristas domésticos que já estão aqui nos EUA.

O terrorismo não desapareceu com Trump, e a sua proposta de "solução", caso volte a ser presidente - aumentar a proibição de viagens de muçulmanos - provavelmente não vai conseguir grande coisa.

Se ele estivesse realmente empenhado em tentar reduzir o número de vítimas do terrorismo nos EUA, um excelente ponto de partida seria restringir a capacidade de comprar os tipos de espingardas semi-automáticas que foram usadas nas atrocidades no Walmart em El Paso e na sinagoga em Pittsburgh.

A probabilidade de Trump fazer alguma coisa em matéria de controlo de armas é, evidentemente, remota. Em abril, ao discursar na reunião anual da Associação Nacional da Espingarda, Trump vangloriou-se: "Tenho orgulho em ser o presidente mais pró-armas e pró-Segunda Emenda que alguma vez tiveram na Casa Branca", acrescentando: "Isto não é um problema de armas, é um problema de saúde mental, é um problema social, é um problema cultural, é um problema espiritual".

Quanto a Trump ter algum tipo de dúvidas sobre o caos que ajudou a desencadear durante o motim de 6 de janeiro, esqueça. Quando lhe perguntaram, numa reunião da CNN no ano passado, se perdoaria os desordeiros que foram condenados por crimes federais, ele disse que estava "inclinado a perdoar muitos deles".

Na mesma reunião da CNN, Trump referiu-se ao dia 6 de janeiro como um "belo dia". Trump tem feito muitas afirmações bizarras ao longo dos anos, mas esta deve certamente estar entre as suas mais loucas. A minha mulher e eu vivemos em Washington, DC, e ficámos tão enervados com a violência que se desenrolava no Capitólio que fomos buscar os nossos filhos mais cedo à escola. Este não foi um dia bonito, mas um dos mais sombrios que a República já viu em muito tempo.

À medida que Trump passa mais tempo na campanha, iremos certamente assistir a mais declarações deste tipo, que são fatualmente contestadas.

A verificação dos factos terá, provavelmente, um impacto nulo nos fiéis do MAGA [acrónimo de "Make America Great Again", o lema da campanha que levou Trump à Casa Branca], mas pode ser um pequeno consolo para aqueles que trabalham no mundo dos factos.