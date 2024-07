Donald Trump foi alvo de uma "tentativa de assassinato", confirma o FBI

Dois mortos e dois feridos graves em tiroteio no comício de Trump na Pensilvânia

A polícia federal norte-americana (FBI) confirmou no sábado que o ex-Presidente Donald Trump foi alvo de uma "tentativa de assassinato" durante um comício em Butler, estado da Pensilvânia.

"Esta noite [sábado], testemunhámos aquilo a que chamamos uma tentativa de assassinato contra o nosso antigo Presidente Donald Trump", disse o responsável do FBI em Pittsburg, Kevin Rojek, em conferência de imprensa.

Rojek notou ainda que o FBI está "perto de identificar" o autor do disparo contra Trump.

"Temos analistas dos serviços secretos a trabalhar incansavelmente para tentar identificar o indivíduo que fez isto e os motivos que o levaram a fazê-lo. Neste momento, precisamos da ajuda do público", disse.

Donald Trump, ex-Presidente e candidato republicano às presidenciais dos Estados Unidos, ficou ferido na orelha direita após o tiroteio.

Depois de se ouvirem tiros, agentes dos serviços secretos retiraram o ex-Presidente do palco onde decorria o último comício de Trump antes da convenção republicana, na qual será oficialmente nomeado candidato às eleições de novembro.

O atirador, que foi abatido por agentes dos serviços secretos, encontrava-se num telhado fora do perímetro do comício, informaram as autoridades de Butler.

O Presidente norte-americano e candidato democrata, Joe Biden, já condenou os acontecimentos de sábado e disse estar aliviado por saber que Donald Trump está "seguro e bem".

“Não deve haver lugar para este tipo de violência na América”, afirmou numa comunicação ao país.