Trump enfrenta a segunda acusação criminal - e porque esta pode ser mais grave do que a primeira

Donald Trump, que já mentiu muitas vezes, disse inquestionavelmente a verdade quando afirmou na quinta-feira que era um "dia negro" para a América.

A publicação do ex-presidente nas redes sociais descreveu corretamente a magnitude da sua acusação de alegado manuseamento indevido de documentos confidenciais - embora tenha ignorado completamente qualquer culpa pessoal no caso.

Mas a primeira acusação de sempre de um ex-presidente por um grande júri federal empurrou o país para um momento perigoso e sem precedentes na sua história, numa altura em que já se encontra internamente afastado por causa da política.

As investigações criminais a ex-presidentes e atuais candidatos presidenciais podem ser normais nos países em desenvolvimento. Mas não há paralelo para um ex-comandante supremo das Forças Armadas que enfrenta acusações federais nos EUA, muito menos para um que já incitou à violência para promover os seus objetivos políticos e que está atualmente a concorrer para reconquistar a Casa Branca.

As instituições jurídicas e políticas americanas, que foram repetidamente dilaceradas pelo tumultuoso mandato de Trump, podem agora enfrentar o seu maior teste por parte de um ex-presidente que foi alvo de dois processos de impugnação, tentou roubar uma eleição e enfrenta outro julgamento criminal em março próximo.

Como se isso não fosse suficientemente grave, estas acusações federais - relacionadas com documentos confidenciais que Trump levou para a sua casa de Mar-a-Lago - surgem numa altura em que Trump é o principal candidato à nomeação republicana em 2024.

Estas sete acusações trazem uma série de complicações políticas, mesmo que o Departamento de Justiça argumente que está apenas a seguir as provas e que está a provar que ninguém, nem mesmo os antigos presidentes, está acima da lei.

Em termos simples, Trump vai ser levado a julgamento pelo Departamento de Justiça do seu sucessor. Numa outra reviravolta profunda, esse sucessor - o presidente Joe Biden - pode acabar por enfrentar o acusado nas eleições gerais de 2024, num cenário que injetaria um novo fervor nas afirmações de Trump de que é vítima de uma justiça politizada. Os apoiantes de Trump já pensavam que o "Estado profundo" estava a tentar apanhar o seu herói. Agora vai ser ainda pior.

Trump, que há meses prepara terreno para uma possível acusação federal e que tem sido extremamente bem sucedido em convencer os seus apoiantes de que qualquer escrutínio da sua vida, decisões políticas ou negócios é politizado, não perdeu tempo a apresentar essa argumentação.

"Sou um homem inocente. Não fiz nada de mal", disse o antigo presidente num vídeo que mostra que está disposto a incendiar o sistema eleitoral democrático dos Estados Unidos, se isso for necessário para limpar o seu nome.

"Chama-se interferência eleitoral. Estão a tentar destruir a nossa reputação para poderem ganhar uma eleição. Isso é tão mau como fazer qualquer uma das outras coisas que foram feitas nos últimos anos", argumentou Trump, que deverá comparecer no tribunal de Miami nesta terça-feira para ser pronunciado.

Porque a nova acusação pode ser mais grave do que a primeira

Surpreendentemente, esta não é a primeira vez que Trump é acusado. Já se tinha tornado o primeiro ex-presidente a ser acusado de um crime quando um grande júri de Manhattan o acusou. Enfrenta mais de 30 acusações relacionadas com fraude comercial num caso decorrente do pagamento de um suborno em 2016 à atriz de filmes para adultos Stormy Daniels. O caso deverá ir a julgamento no próximo mês de março - em plena época das primárias. Trump declarou-se inocente.

Mas a acusação do conselheiro especial [advogado nomeado para investigar um caso particular quando há conflito de interesses com a tutela] no caso dos documentos é um assunto muito mais grave e politicamente mais sensível, uma vez que vem do Departamento de Justiça de Biden.

Trump enfrenta uma acusação ao abrigo da Lei da Espionagem, indicou o seu advogado Jim Trusty na CNN na quinta-feira, bem como acusações de obstrução à justiça, destruição ou falsificação de registos, conspiração e falsas declarações.

Embora as acusações exatas contra Trump não tenham ficado imediatamente claras, as potenciais ofensas atingem o cerne de alguns dos deveres mais sombrios da presidência - incluindo a proteção dos segredos mais vitais do país. E qualquer alegação de obstrução envolve outro papel fundamental da confiança pública que Trump detinha e à qual aspira na atual campanha - a obrigação de um presidente de defender as leis.

O cenário atual irá testar se os EUA continuam a ser uma nação de leis. Se existirem provas de que Trump cometeu, de facto, alegadas infrações ao código penal, a decisão de não o acusar abalaria o princípio de que todos são iguais perante a lei. Mas há quem pergunte se a acusação é verdadeiramente do interesse nacional, tendo em conta a reação contra as instituições democráticas e judiciais que o ex-presidente irá certamente suscitar.

A notícia de quinta-feira à noite provocou uma firme reação de alguns republicanos ansiosos por provar a sua lealdade a Trump.

"Hoje é, de facto, um dia negro para os Estados Unidos da América", afirmou o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, num tweet. "Eu, e todos os americanos que acreditam no estado de direito, estamos com o presidente Trump contra esta grave injustiça."

A deputada nova-iorquina Elise Stefanik, membro da liderança do Partido Republicano na Câmara, repetiu o argumento político de Trump, tweetando: "A extrema esquerda radical não vai parar por nada para interferir nas eleições de 2024, a fim de apoiar a presidência catastrófica e a campanha desesperada de Joe Biden."

E o senador republicano Josh Hawley, do Missouri, tweetou: "Se as pessoas no poder podem prender seus oponentes políticos à vontade, não temos uma república." Estes comentários ignoram o facto de o ex-presidente ter o direito de se defender em tribunal.

Embora as pessoas de fora não possam conhecer toda a extensão da investigação do conselheiro especial Jack Smith, os relatórios dos últimos dias sugeriam que a investigação agressiva estava a aproximar-se da sua conclusão.

- A CNN noticiou no final de maio que os procuradores tinham obtido uma gravação áudio em que Trump reconhecia ter guardado um documento confidencial do Pentágono sobre um potencial ataque ao Irão. Este facto veio pôr em causa os argumentos de Trump de que tinha desclassificado tudo o que tinha levado da Casa Branca.

"A gravação destrói muitas das defesas que ele lançou nos últimos meses", considerou o ex-vice-diretor do FBI, Andrew McCabe. "Estabelece de forma conclusiva não só que ele tinha em mãos informações confidenciais, porque o admite, mas também que sabia que tinha informações confidenciais. Ele também admite isso, e que sabia que ainda era confidencial, e que estava limitado na forma como a podia manusear ou distribuir."

- Noutro desenvolvimento, a CNN noticiou em exclusivo esta semana que um funcionário de Mar-a-Lago esvaziou a piscina do resort em outubro e acabou por inundar uma sala onde estavam guardados os servidores informáticos que continham os registos de videovigilância. O incidente ocorreu cerca de dois meses depois de o FBI ter recuperado centenas de documentos confidenciais da residência e quando os procuradores, que investigavam uma possível obstrução, obtiveram imagens de vigilância para seguir a forma como os registos da Casa Branca eram movimentados na estância. Não é claro se o quarto foi inundado intencionalmente ou por engano, mas o incidente ocorreu durante uma série de acontecimentos que os procuradores federais consideraram suspeitos.

- Sabe-se agora que o conselheiro especial tem estado a utilizar dois grandes júris, um em Washington, D.C., e outro em Miami, o que pode significar que Smith está a explorar a possibilidade de apresentar parte ou a totalidade de um processo criminal no tribunal federal da Florida, em vez de o fazer na capital do país.

- Noutra revelação que adensou o mistério em torno do caso e pode ter aprofundado a potencial exposição de Trump, o New York Times noticiou pela primeira vez esta semana que Mark Meadows, o antigo chefe de gabinete da Casa Branca, testemunhou perante um grande júri, que o interrogou sobre a forma como Trump lidou com documentos confidenciais e sobre as tentativas de anular as eleições de 2020 - esforços que Smith também está a investigar.

- Na quinta-feira, Zachary Cohen, da CNN, revelou que um importante ex-funcionário da Casa Branca, que trabalhou nas administrações de Trump e Obama, foi entrevistado por procuradores do conselho especial no início deste ano. O funcionário afirmou ter dito aos procuradores que Trump conhecia o processo adequado de desclassificação de documentos e que, por vezes, o seguiu corretamente enquanto estava no cargo. Esta informação pode pôr em causa as afirmações de Trump de que pensava que podia simplesmente desclassificar material por capricho e também chega à questão da sua intenção - uma questão importante num caso criminal.

As repercussões políticas do caso dos documentos

Nenhum destes vislumbres da investigação de Smith se está a desenrolar no vazio. As primárias republicanas estão a ficar cada vez mais concorridas, mas os rivais de Trump estão a esforçar-se por criar razões para as suas candidaturas num partido que ainda o apoia. Os problemas legais de Trump, no entanto, estão a desenrolar-se no meio de uma enorme incerteza sobre a forma como as múltiplas acusações podem limitar a sua capacidade de fazer campanha e se podem levar alguns eleitores republicanos a analisar mais profundamente as suas vulnerabilidades numa eleição geral.

Com uma data de julgamento marcada para março no caso de Manhattan, Trump também deverá saber, até ao final do verão, se ele ou subordinados serão acusados num caso separado na Geórgia, relacionado com a sua tentativa de anular a vitória de Biden em 2020.

Num sinal da forma como Trump vai tentar que este caso seja julgado no tribunal da opinião pública antes mesmo de chegar aos tribunais, a sua campanha enviou imediatamente e-mails de angariação de fundos que publicitavam as receitas obtidas depois de ter sido acusado em Manhattan.

Os primeiros resultados das sondagens após a primeira acusação sugerem que Trump pode ter beneficiado politicamente da ação do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg. Essas acusações forçaram efetivamente os seus rivais nas primárias a defendê-lo, para evitar alienar os eleitores do Partido Republicano, desarticulando assim um dos seus potenciais ataques a um ex-presidente que tem testado constantemente o Estado de direito.

O governador da Florida, Ron DeSantis, respondeu de forma semelhante na noite de quinta-feira, adotando a linguagem de Trump, de que tudo é uma ameaça. "A aplicação da lei federal representa uma ameaça mortal para uma sociedade livre", twittou antes de fazer seu próprio discurso na Casa Branca. "A administração DeSantis trará responsabilidade para o DOJ [Departamento de Justiça], eliminará o preconceito político e acabará com os ataques de uma vez por todas."

E em entrevista à CNN, na quarta-feira à noite, o ex-vice-presidente Mike Pence - que acaba de anunciar a sua própria candidatura à Casa Branca - avisou que "ninguém está acima da lei", ao mesmo tempo que apelava ao Departamento de Justiça para não acusar o seu antigo patrão, dizendo que tal atitude "enviaria uma mensagem terrível ao mundo inteiro". A sua posição era logicamente contraditória, mas politicamente compreensível, dada a dinâmica do Partido Republicano.

Embora Trump tenha conseguido tirar partido da sua exposição legal até agora na campanha, não é certo que isso se mantenha nesta fase inicial. A questão da elegibilidade poderá tornar-se mais importante no próximo ano, dado que os dramas de Trump alienaram os eleitores indecisos de uma forma que prejudicou o Partido Republicano nas últimas eleições.

E como mostra a marcação do julgamento de Trump em Manhattan na próxima primavera, os arguidos descobrem que os seus calendários ficam rapidamente preenchidos com datas de tribunal, audiências e outros compromissos. Isto pode tornar-se um problema sério para o antigo presidente se tiver de enfrentar vários dias em tribunal no próximo ano.

Ao mesmo tempo, porém, o sistema constitucional e judicial que ele frequentemente criticou garantiria que ele teria direito à mesma presunção de inocência que qualquer outra pessoa e teria o direito de montar uma defesa robusta.