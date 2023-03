O ex-presidente dos EUA quer ser algemado caso seja presente a tribunal, segundo avança o Guardian - que cita fontes próximas de Trump.

O ex-presidente norte-americano quer fazer um “espetáculo”, escreve o jornal britânico, porque receia que, caso não o faça, a sua postura em tribunal o possa fazer parecer fraco. Trump rejeitou uma abordagem discreta proposta pela sua equipa jurídica, optando por se apresentar como um “mártir”. Alega ainda que, caso fosse alvejado, provavelmente ganharia a presidência.

O Guardian diz que pessoas próximas de Trump não sabem quão sério é este desejo de se apresentar algemado e temem que o ex-chefe de Estado não esteja a entender a gravidade da situação.

A acusação a Trump tem por base o pagamento de 130.000 dólares à atriz pornográfica Stormy Daniels durante a campanha presidencial de 2016, através do advogado Michael Cohen - Trump reembolsou posteriormente o advogado com cheques no valor de 35.000 dólares utilizando os seus fundos pessoais, ficando registados como despesas legais.

Os membros da equipa jurídica de Donald Trump acreditam que as acusações contra Trump podem envolver falsificação de registos comerciais e fraude fiscal. Mas Trump acredita que esta acusação pode beneficiar a sua campanha presidencial de 2024, pois tem a convicção de que se trata de uma acusação politicamente motivada.