Dooce, a mãe blogger que entrou para o dicionário, morre aos 47 anos

A blogger norte-americana Heather Armstrong, também conhecida por Dooce, morreu esta terça-feira. Com apenas 47 anos, a mãe influencer lutava contra a depressão e o alcoolismo.

À CNN Internacional, o atual marido Pete Ashdown confirmou a morte da blogger que ficou conhecida por partilhar abertamente a experiência da maternidade e da luta contra a depressão e o alcoolismo. Pete Ashdown, antigo candidato democrata ao Senado dos EUA, encontrou a blogger em casa em Salt Lake City, sem vida na noite de terça-feira, contou à Associated Press (AP).

Depois de investigação, o suicídio foi confirmado por um porta-voz da polícia local. Ao site americano TMZ, Pete Ashdown revelou que Dooce, que entrou para a lista das 30 mulheres mais influentes da comunicação social da Forbes em 2009, tinha estado sóbria 18 meses, mas teve uma recaída recentemente.

Num comunicado enviado à CNN Internacional, Pete Ashdown elogiou Heather Armstrong: “Foi uma escritora brilhante, engraçada e compassiva que lutou contra a saúde mental e o alcoolismo”. “Ela salvou muitas vidas escrevendo sobre depressão, mas, no fim, não conseguiu salvar-se a si mesma”, acrescenta, referindo que a namorada acreditava que acabar com a vida era “errado”, mas que o seu julgamento acabou por ser “obscurecido pelo álcool”.

O parceiro de Heather Armstrong utilizou ainda a página de Instagram da influencer para fazer uma declaração. “É preciso um oceano para não quebrar”, pode ler-se.

Dooce foi uma das primeiras mães bloggers famosas. Começou por ganhar popularidade com as suas partilhas primeiro relacionadas com o trabalho e, mais tarde, com a família, a maternidade e os problemas com os quais lidava no seu dia a dia, como o alcoolismo e a depressão. Uma dessas partilhas iniciais, em que escreveu sobre os seus colegas de trabalho utilizando alcunhas, levou-a a perder o emprego e valeu-lhe uma entrada para o dicionário. Ser "dooced" quer dizer "perder o emprego por se ter escrito mal do mesmo num blogue".

Contactos, informações e apoios

Para informações, ajudas, contactos consulte o site da Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio em prevenirsuicidio.pt.

Linhas de apoio:

SOS VOZ AMIGA

15:30 – 0:30

213 544 545 | 912 802 669 | 963 524 660

TELEFONE DA AMIZADE

16:00 – 23:00

222 080 707

CONVERSA AMIGA

15:00 – 22:00

808 237 327 | 210 027 159

VOZ DE APOIO

21:00 – 24:00

225 506 070

Email: sos@vozdeapoio.pt

VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL

16:00 – 22:00

222 030 707

Sociedade Portuguesa de Suicidologia www.spsuicidologia.com

Perguntas e respostas

Alguém próximo de mim morreu por suicídio – leia aqui

Estou preocupado/a com alguém - Leia aqui

Fiz uma tentativa de suicídio – Leia aqui

Tenho pensamentos de suicídio – Leia aqui

Mais contactos e serviços disponíveis aqui