Há crianças com predisposição genética para dormir mal?

Estabelecer desde cedo hábitos saudáveis para o seu filho na hora de dormir é vital se pelo menos um dos pais tiver dificuldades crónicas de sono, sugere uma nova investigação sobre a genética e os distúrbios do sono das crianças.

A predisposição genética para problemas de sono, como a insónia, tem sido repetidamente encontrada em estudos com adultos, o que levou os cientistas a perguntarem-se se o mesmo fenómeno ocorreria nas crianças.

E sim, ocorre, de acordo com os especialistas que fizeram o primeiro estudo que comprova que a suscetibilidade genética para ter um "mau sono" também pode ser detectada numa fase precoce da vida.

As crianças geneticamente predispostas à insónia têm mais problemas de sono relacionados com a insónia, tais como dificuldade em adormecer ou acordar frequentemente durante a noite, de acordo com o estudo publicado no Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Os resultados podem "ser surpreendentes para a maioria das pessoas", disse o autor sénior, Eus van Someren, chefe do departamento de sono e cognição do Instituto Holandês de Neurociências em Amesterdão, por e-mail. "Temos tendência a pensar que a insónia se desenvolve mais tarde na vida, mas aqui mostramos claramente que os primeiros sinais do risco de insónia na idade adulta estão presentes já na primeira infância."

No entanto, uma predisposição genética para problemas de sono é apenas uma parte do puzzle, pelo que manter a higiene do sono do seu filho pode fazer a diferença, segundo os especialistas.

Avaliar a insónia nas crianças

Os autores estudaram 2.458 crianças europeias, cerca de metade das quais eram raparigas, envolvidas no estudo Generation R, que recrutou mulheres grávidas com uma data prevista entre 2002 e 2006 para que a saúde dos seus filhos pudesse ser medida desde a vida fetal até à idade adulta. No estudo Generation R, os especialistas recolheram amostras de ADN do sangue do cordão umbilical ou das crianças quando estas tinham 6 anos de idade.

Quando as crianças tinham 1 ½, 3, 6 e entre 10 e 15 anos, as suas mães partilharam pormenores sobre a sua saúde do sono - por exemplo, se tinham dificuldade em adormecer, se dormiam menos do que a maioria das crianças ou se acordavam frequentemente durante a noite. Alguns participantes - 975 - também usaram relógios de controlo do sono durante nove dias, duas vezes entre os 10 e os 15 anos.

Os autores descobriram que uma predisposição genética para o desenvolvimento de insónias nas crianças estava associada a sintomas semelhantes aos da insónia relatados pelas mães, mas esses sintomas não foram detectados pelos monitores de sono, que são mais objectivos.

Isto pode dever-se ao facto de, por vezes, algumas pessoas - neste caso, as mães do estudo que controlam o sono dos filhos - terem a perceção de insónia, mesmo quando não têm falta de sono em termos de quantidade, afirmou Amita Sehgal, directora do Chronobiology and Sleep Institute da University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, que não participou no estudo. A qualidade do sono pode simplesmente não ser suficientemente repousante.

No entanto, a predisposição genética para dormir mais tempo estava relacionada com o facto de dormir mais três minutos, em média, de acordo com a medição objetiva do rastreador - mas mais três minutos de descanso para os participantes no estudo foram acompanhados de um despertar total de menos de um minuto durante a noite.

"Não me surpreendeu o facto de haver uma determinação genética do sono nas crianças, tal como nos adultos", disse Sehgal, que também é professor de neurociência na Faculdade de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia. "Seria de pensar que, se é geneticamente determinado, porque é que não se manifestaria mais cedo na vida?"

Boa higiene do sono para as crianças

Ainda há esperança para a saúde do sono do seu filho.

São necessários mais estudos para identificar os processos subjacentes às descobertas, "juntamente com a predisposição genética para outros traços comportamentais e psiquiátricos", disse o primeiro autor do estudo, Desana Kocevska, um cientista do sono no departamento de psiquiatria infantil e adolescente do Erasmus Medical Center em Roterdão, Holanda, via e-mail.

Mas como "os resultados do nosso estudo podem indicar que os filhos de pais que dormem mal podem ser particularmente vulneráveis a problemas de sono", disse Kocevska, "as práticas de higiene do sono desde tenra idade podem ser especialmente importantes para este grupo".

Tanto quanto possível, tente certificar-se de que os seus filhos acabaram de comer algumas horas antes de se deitarem e escureça o quarto deles o mais possível para que se sintam confortáveis quando vão dormir, afirma Sehgal.

O ritmo circadiano do seu filho

Preste também atenção ao que parece ser o ritmo circadiano pessoal do seu filho, tal como a altura em que normalmente está mais acordado ou pronto para adormecer.

"Se o seu filho tem um sono natural tardio, não o force a adormecer cedo", acrescentou Sehgal.

Se "de manhã, ele dorme até tarde e é difícil acordá-lo, então o seu ritmo circadiano interno está provavelmente atrasado. E em vez de lutar contra isso, tenta-se acomodar essa situação", explicou.

Esta flexibilidade geralmente só é possível antes da idade escolar, quando os horários de início das aulas não estão em harmonia com os ritmos circadianos dos menores, reconhece Sehgal.

"Uma coisa que nós, no campo circadiano, temos vindo a combater há muito tempo é o facto de os horários escolares estarem todos errados", afirmou.

Quando levar o seu filho a um especialista do sono

Embora as crianças em idade elementar tendam a acordar cedo e os adolescentes a dormir tarde, as crianças do ensino básico começam a escola mais tarde, enquanto os alunos do ensino básico e secundário começam muito cedo.

As mudanças de política seriam úteis para os pais e encarregados de educação que tentam gerir a saúde do sono dos seus filhos com base nas necessidades do seu corpo nessa altura.

Quando é que o seu filho deve consultar um especialista depende da gravidade do problema, afirma Sehgal.

"É algo com que se pode viver? A criança está a funcionar? Parece feliz noutros aspectos? Está bem a nível académico, social?", acrescentou. "Talvez então não seja necessário fazer muito. Mas se não, então sim".