Quando descobri que estava à espera do meu filho há uns anos, não era do processo de trabalho que eu tinha mais medo – era da privação de sono que eu sabia que iria enfrentar com um recém-nascido durante meses a fio, sem descanso.

Como médica, tinha passado uma década da minha vida a trabalhar durante a noite, de serviço em turnos de mais de 30 horas e com noites de sono interrompidas por um arrepiante apito vindo do meu “bip”. Eu sabia como o meu cérebro e eu trabalhávamos na ausência de sono. Éramos uma bola de stress, no limite e lentos a processar informação; tínhamos reflexos retardados, ansiávamos pelos alimentos menos saudáveis possíveis e sentíamos que tudo era uma montanha.

E, no entanto, nada me preparou para a privação única do sono da parentalidade. Tornar-me um novo parente significava, ao contrário daqueles trechos de serviços e turnos noturnos de treino, que não havia períodos posteriores para apenas colapsar e pôr em dia o resto. Até que o meu filho dormisse bem, eu não estaria a dormir bem.

E perguntei-me, como todos os pais e prestadores de cuidados, se seria apenas eu que me sentia tão mal depois da falta de sono.

Acontece que não era. De acordo com um novo estudo, a perturbação de sono nos pais e a perturbação de sono nos filhos estão cada um deles correlacionados com o aumento do stress dos pais. Na verdade, não importava se os pais tinham um distúrbio do sono ou se era a criança que tinha. Ambos afetam igualmente os níveis de stress dos pais.

A verdadeira revelação? Os pais stressados não dormem bem. Nem as crianças stressadas. Por isso, quanto mais todos os membros da família ficam sem dormir, mais stressados ficam - e quanto mais stressados ficam, pior dormem. Por vezes, todo o stress causa mesmo ansiedade e depressão. No estudo, as taxas de ansiedade e depressão eram cerca de quatro vezes mais elevadas nas pessoas que estavam stressadas. (E sabemos que tanto a ansiedade como a depressão também têm impacto no sono).

Para qualquer pai ou cuidador com privação de sono, estes resultados não são uma surpresa. Mas como psiquiatra de crianças e adolescentes, acredito firmemente que estes padrões aparentemente sem fim são quebráveis e as condições são tratáveis.

Se você e a sua família estiverem presos na armadilha de "não dormir", a primeira coisa que podem fazer é investir no sono como família. Porque não importa quem não esteja a dormir bem, se estiverem sob o mesmo teto, as hipóteses são de que isso vá afetar toda a gente.

Certifique-se de que está concentrado numa boa higiene do sono, incluindo uma hora de dormir consistente e uma rotina de sono relaxante com o ambiente para dormir certo (pense em frio, escuro, e não logo após comer) e sem gritos. Recomendo vivamente a modelagem destes comportamentos mesmo a crianças muito pequenas. Elas irão agradecer-lhe mais tarde e, dada a ligação entre o seu stress e o sono delas, irá agradecer-se a si próprio agora.

Lembre-se, não começa e acaba apenas com o sono - também há stress envolvido. Portanto, concentre-se em reduzir os níveis de stress para todos em casa. Pode experimentar meditação ou experiências sensoriais como aromaterapia, velas, música calmante ou banhos quentes – ou a sua versão do que o acalma.

Pratique técnicas para lidar com o stress nos momentos em que o stress borbulha, como respirar fundo, ligar a um amigo ou distrair-se com uma atividade de rotina e absorvente (mesmo uma atividade aborrecida, como dobrar a roupa).

Há muitas aplicações que pode descarregar para o ajudar a si e aos seus filhos a trabalhar através de momentos de stress, e aprenda hábitos saudáveis em torno do sono. E se os problemas continuarem, obtenha ajuda profissional, quer para os desafios do sono, quer para o stress. Muitos distúrbios do sono, como a apneia do sono, podem ficar sem diagnóstico durante anos, afetando a qualidade de vida tanto de pais como de crianças. O mesmo pode acontecer com diagnósticos como a ansiedade ou a depressão.

Quer seja o seu médico de cuidados primários, o pediatra do seu filho, um terapeuta ou um psiquiatra, se ficou preso na armadilha do "não dormir" e isso está realmente a ter um custo para a saúde da sua família, marque a consulta. Poderá dormir melhor hoje à noite.

Nota do editor: Neha Chaudhary, psiquiatra de crianças e adolescentes, é médica-chefe da BeMe Health e integra o corpo docente do Massachusetts General Hospital e da Harvard Medical School.