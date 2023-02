Uma bola de metal com 1,5 metros de diâmetro foi encontrada na praia Enshu, na cidade de Hamamatsu, na costa do Pacífico do Japão, e está a intrigar quer populares quer autoridades - que admitem não saber do que se trata.

De acordo com o The Guardian, os meios locais dão conta de que a bola misteriosa foi encontrada por um morador da região que ligou para a polícia. Chegados ao local, os agentes acabaram por chamar especialistas para analisar a esfera, uma vez que se temia que se tratasse de uma mina.

No entanto, uma análise feita com raios X mostrou que o interior do objeto era oco. Apesar disso, as autoridades isolaram o local para investigar o objeto misterioso mais a fundo, uma vez que não se sabe de onde é que este veio ou o que é, estando essa análise a ser feita pelas Força de Autodefesa Japonesa e pela Guarda Costeira.

Sabe-se apenas que não há indicações de que tenha estado envolvida em espionagem por parte da Coreia do Norte ou da China, adianta o The Guardian.

【動画】海岸に謎の鉄球?



静岡県浜松市の遠州浜海岸に

直径1点5メートルほどの

金属製の球体が

打ち上げられているのが

見つかりました



警察が調べたところ

爆発の危険性はありませんが

どのような物かは詳しく

わかっていないということです pic.twitter.com/M8qpnfdWWy — NHK静岡放送局 (@nhk_shizuoka_) February 21, 2023

Além de ser de metal, a bola tem ainda duas pegas, o que pode indicar que estava ligada a outra coisa, levando a uma explicação mais simples do que as que têm sido avançadas nas redes sociais, ou seja, trata-se apenas de uma bóia de ancoragem que se soltou e flutuou até dar à costa.

Em declarações à NHK, um morador que costuma correr regularmente na praia diz que o objeto está naquele local "há um mês" e que não sabe porque é que de repente a bola virou o centro das atenções das autoridades.

"Já tentei empurrá-la mas ela não cedeu", afirmou o morador à emissora pública.

Certo é que ainda ninguém descobriu do que se trata e nas redes sociais são várias as teorias. Enquanto alguns dizem que se trata de um OVNI, outros apontam para os balões-espiões chineses que o Japão diz ter avistado nos últimos anos. Mas há ainda quem fale, em tom de brincadeira, da série Dragon Ball.