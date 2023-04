O ator Drake Bell, conhecido pela série "Drake e Josh", foi dado como desaparecido esta quarta-feira num comunicado da polícia de Daytona Beach, do estado da Califórnia . Mas, no dia seguinte, a polícia atualizou o comunicado no Facebook, e confirmou que o ator estava de "boa-saúde" e em "segurança" .

No comunicado de quarta-feira a polícia de Daytona Beach declarou Drake Bell como desaparecido e possivelmente "em perigo". De acordo com o comunicado de desaparecimento, teria sido visto pela última vez na noite de quarta-feira no seu BMW cinzento.

O ator brincou com a situação no Twitter , escreveu na quinta-feira na sua conta: " deixas o telemóvel no carro e não atendes durante a noite e é isto?".

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂 — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023

Drake Bell, de 36 anos, é sobretudo conhecido por ter participado nas séries "The Amanda Show" e "Drake e Josh" do Nickelodeon na sua adolescência. Em 2017, foi acusado de enviar mensagens sexualmente explícitas a uma rapariga de 15 anos. De acordo com a CNN, confessou ser culpado nas acusações de tentativa de pôr em perigo menores e de disseminar conteúdo prejudicial para menores. Foi condenado a um ano de liberdade condicional por um tribunal do Ohio em 2021.