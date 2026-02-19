Advogada detida pela segunda vez em pouco mais de um ano por introduzir droga na cadeia - TVI

Advogada detida pela segunda vez em pouco mais de um ano por introduzir droga na cadeia

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 22 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeita entregava substâncias psicotrópicas aos seus clientes durante as diligências processuais

Uma advogada foi detida, na quarta-feira, pela segunda vez no espaço de “pouco mais de um ano e meio”, por suspeita de ter introduzido substâncias psicotrópicas no Estabelecimento Prisional do Porto (EPP), anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação explica que a advogada, detida pela presumível autoria de um crime de tráfico de estupefacientes, “já era conhecida da PJ, tendo sido detida em julho de 2024, por suspeitas de introduzir drogas no EPP”, em Custóias.

Segundo a PJ, “em causa estão factos verificados naquele estabelecimento prisional, em agosto do ano passado, quando foi detetado que um recluso, que regressava de uma diligência processual, trazia consigo cocaína, heroína e haxixe”.

 A investigação, aponta o texto, recolheu “fortes indícios de que as substâncias ilícitas lhe haviam sido entregues pela sua defensora, durante as ditas diligências de inquérito, realizadas em instalações policiais”.

Em julho de 2024, a advogada ficou a aguardar julgamento em liberdade e continuou a exercer a advocacia, “situação que lhe possibilitou manter contacto direto com reclusos da cadeia de Custóias”.

 A detida, de 39 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

