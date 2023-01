Uma mulher proveniente de um voo do Brasil foi detida no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por transportar no organismo 1,1 quilos de cocaína, revelou esta quarta-feira a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Num comunicado datado de segunda-feira, a AT referiu que a droga apreendida foi entregue à Policia Judiciária (PJ).

“Face à necessidade de supervisionar a cadeia de abastecimento, os serviços aduaneiros recorrem à gestão do risco para levar a cabo controlos eficazes e eficientes, evitar uma perturbação injustificada dos viajantes legítimos e utilizar os recursos de forma eficiente”, frisou a AT.