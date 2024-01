Compravam fármacos e traficavam receitas. Dois detidos por tráfico de "purple drank"

A PSP apanhou esta sexta-feira dois suspeitos de tráfico de droga nas bombas de combustível da autoestrada A2, junto a Alcácer do Sal.

Os dois suspeitos, estrangeiros, chegaram a Portugal na segunda-feira. Desde então, com recurso a receitas falsas, levantaram várias embalagens de Toseína em farmácias de Lisboa, Setúbal e Algarve.

Trata-se de um fármaco utilizado para a tosse seca que contém codeína, um analgésico derivado da morfina que causa dependência quando misturado com outras substâncias.

O remédio dissolvido em refrigerantes forma a conhecida "purple drank" ou "lean", droga que tem vindo a conquistar mais consumidores nos últimos anos.

Os suspeitos, com recurso a uma única receita, emitida por um médico no Algarve, foram alterando o documento, falsificando as quantidades para um valor sempre superior.

O alerta surgiu a partir de várias farmácias. Depois de denunciadas as suspeitas às autoridades, a PSP começou a realizar diligências que levaram à identificação dos suspeitos e consequente levantamento de receitas em vários estabelecimentos de Lisboa.

Após um desses levantamentos, os suspeitos foram detidos em flagrante delito, com dezenas de xaropes de Toseína.

Para além do fármaco, a PSP apreendeu a receita falsificada em suporte digital e várias caixas de cartão utilizadas por transportadoras para expedirem as embalagens para outros pontos da Europa.

Os suspeitos, de 25 e 30 anos, vão ser presentes esta tarde em tribunal para ficarem a conhecer as medidas de coação.