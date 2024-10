Apreendidas quase 4.000 doses de haxixe e milhares de euros. GNR detém suspeito de tráfico de droga em Castelo de Vide

Um homem, de 53 anos, foi detido pela GNR por suspeita de tráfico de droga, tendo os militares apreendido 3.878 doses de haxixe, no concelho de Castelo de Vide, distrito de Portalegre, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que o suspeito foi detido, na segunda-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Nisa, pertencente ao Comando Territorial de Portalegre.

Além da droga, a guarda apreendeu 3.900 euros em dinheiro, um telemóvel, uma balança de precisão e diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes.

Segundo da GNR, esta operação foi realizada no âmbito de “uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um ano”.

Os militares da guarda “efetuaram diligências policiais que culminaram no cumprimento de três mandados de busca, duas domiciliárias e uma em veículo”, que resultaram na apreensão da droga e dinheiro e do restante material.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Nisa.

A ação policial contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública, dos Destacamentos de Intervenção de Portalegre e de Castelo Branco e de elementos do Posto Territorial de Castelo de Vide.