PJ apanha um dos maiores traficantes de Lisboa

A Polícia Judiciária tem em curso, esta terça-feira, em Lisboa, uma operação contra o tráfico de droga, sabe a CNN Portugal. As buscas decorrem em vários pontos da capital e há já três detidos.

Entre os detidos está um dos maiores traficantes da capital, um homem de 45 anos, que foi apanhado na residência, na Estrela - na sequência de um mandado internacional - e que já tinha estado preso várias vezes pelo mesmo tipo de crime.

As buscas continuam na Área Metropolitana de Lisboa, com dezenas de inspetores da PJ no terreno.