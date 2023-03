Um recluso em liberdade condicional tinha um esquema para introduzir droga na prisão de Vale de Judeus.

A droga era deixada por indivíduos nos contentores do lixo que estão no exterior da cadeia. Os detidos ao trazer o lixo agarravam na droga e transportavam-na para o interior.

Na quarta-feira, um guarda apreendeu 250 gramas ao pé do caixote do lixo e na sexta à tarde apanharam um suspeito a colocar droga junto aos caixotes do lixo.

O suspeito apercebeu-se da presença dos guardas mas conseguiu fugir. Este suspeito é um recluso que saiu de Vale Judeus em liberdade condicional em outubro e encontra-se agora em fuga.

A POlícia Judiciária está a investigar. O Sindicato do Guardas realça o excelente profissionalismo dos guardas prisionais que impediram a entrada da droga no estabelecimento prisional.