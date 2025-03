Homem assaltado e agredido por cinco jovens no Porto

Uma tentativa de introduzir artigos proibidos na prisão de Caxias através de um drone foi frustrada pelos guardas prisionais, durante a madrugada deste quarta-feira, sabe a TVI e a CNN Portugal.

Os guardas, que monitorizavam as câmaras de videovigilância, detetaram o drone a sobrevoar as instalações do estabelecimento prisional e conseguiram abatê-lo.

O material que transportava foi apreendido: vários telemóveis, cartões SIM, uma corda e tabaco.