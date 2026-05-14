Uma menina de 4 anos, um menino de 7 anos: têm uma doença sexualmente transmissível, pai é o suspeito

Tudo começou em março deste ano, altura em que a ULS de Viana do Castelo diagnosticou gonorreia, uma doença sexualmente transmissível (DST), numa menina de 4 anos.

Foram acionados imediatamente a Comissão de Proteção de Jovens e a Polícia Judiciária de Braga. Essa infeção só podia ter ocorrido após um contacto sexual, portanto há uma suspeita de abuso sexual de criança, é um crime da competência da Polícia Judiciária.

Mas o que se descobriu a seguir acentuou a violência do caso, como se constata no vídeo no início deste artigo.