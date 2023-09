Grupo que atacou ministro do Ambiente promete "não dar paz ao Governo" (e anuncia ocupações nas escolas e perturbação das instituições)

“Pelo menos acertaram na cor, verde, que é uma cor que eu aprecio". Ministro do Ambiente reage após ataque com tinta

“Não dar paz ao Governo até que se comprometa a que este inverno seja o último em que é usado gás metano para produzir eletricidade”. Esta é a promessa do grupo Greve Climática Estudantil, que esta terça-feira interrompeu a CNN Portugal Summit, atacando o ministro do Ambiente e da Ação Climática, naquela que deverá ser a primeira de várias ações até ao fim do ano.

De acordo com o comunicado da organização - “Estudantes pelo fim ao fóssil atiram ovos ao ministro do Ambiente”, duas ativistas atiraram “ovos com tinta” contra Duarte Cordeiro, gritando palavras de ordem como “sem futuro não há paz”.

Em causa está o facto de empresas como a EDP ou a Galp patrocinarem a conferência, que tem como tema “A nova energia é verde”.

“Esta conferência é uma fachada para limpar a imagem das empresas que em Portugal estão a lucrar com as crises climática e de custo de vida”, afirmou Matilde Ventura, porta-voz da organização, e que esteve presente no protesto.

As jovens acusaram ainda Duarte Cordeiro de não ter “legitimidade social” para falar sobre crise climática: “O ministro provou com a sua presença que prefere compactuar com os criminosos que nos estão a levar para o colapso do que garantir que nós, jovens que nascemos em crise climática, temos um futuro.”

Uma ação que se insere num conjunto de protestos, como o bloqueio do Conselho de Ministros, em que os estudantes afirmaram que “não há paz até ao último inverno de gás”.

“Os estudantes prometem continuar a ‘não dar paz ao governo’, e vão voltar com uma onda de ações ‘pelo fim ao fóssil’ a partir de 13 de Novembro, com ocupações nas escolas e ‘perturbação do normal funcionamento das instituições”, acrescenta o comunicado.