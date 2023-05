"Suspeitas totalmente infundadas e fantasiosas". Duarte Cordeiro nega envolvimento em alegado caso de corrupção

Confrontado com a investigação revelada pela TVI e CNN Portugal, Duarte Cordeiro respondeu com estas declarações:

1. As supostas considerações são totalmente falsas e absurdas e nunca fui chamado ou ouvido pelo Ministério Público sobre qualquer tema relacionado com estes ou outros assuntos. Tenho todas as razões para suspeitar da veracidade do que a TVI/CNN afirma sobre o suposto acesso a supostas conclusões que procura imputar ao Ministério Público;

2. O PS, nas eleições de 2017, não só não fez qualquer pacto como, aliás, ganhou mais duas Freguesias do que as que tinha antes dessas eleições, uma das quais conquistada ao PSD. A Freguesia das Avenidas Novas num acordo com o movimento cidadãos por Lisboa. O PS fez um outro acordo coligatório com o Partido Livre, que encabeçou as listas autárquicas para a Freguesia da Estrela e do Areeiro. Na Freguesia de Santo António foi uma escolha da Secção do PS do território em causa;

3. Nunca tive qualquer responsabilidade nem intervenção no processo relacionado com o projeto Torre de Picoas, nem se enquadrava nos meus pelouros;

4. Estas insinuações têm exclusivamente o objetivo de criar suspeitas totalmente infundadas e fantasiosas e acrescentar barulho ao atual contexto político.