Urso à solta em avião num dos aeroportos mais movimentados do mundo

Dezenas de passageiros tiveram de esperar mais de uma hora para que o voo que iam fazer do Dubai para Bagdade descolasse. Sem qualquer problema no aparelho ou tráfego a mais na pista, a causa do atraso foi bem mais caricata: é que no porão de carga ia um urso, que acabou por conseguir escapar da jaula.

Entre o descontentamento pelo atraso do voo e as dúvidas sobre se esta situação cumpre as normas legais para transporte de animais, a situação chegou rapidamente às redes sociais, onde gerou muita polémica.

A companhia aérea Iraqi Airways afirma que não teve culpa do sucedido e que a tripulação a bordo colaborou com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU), que fizeram a vistoria no Aeroporto Internacional do Dubai, um dos mais movimentados em todo o mundo.

Num comunicado enviado à CNN International, a companhia iraquiana afirmou que "a tripulação do avião coordenou com as autoridades dos EAU, que enviaram uma equipa especializada para sedar o animal e retirá-lo do avião. Depois de verificar o avião e de se certificar que não havia danos causados por este incidente, o voo prosseguiu para Bagdade".

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o comandante da tripulação a emitir um pedido de desculpas pelo atraso na descolagem, com o próprio a confirmar aos passageiros que tudo se deveu à fuga do urso da sua jaula no porão.

A empresa afirmou também que os procedimentos de transporte do animal se encontravam em conformidade com a lei e com os procedimentos e normas aprovadas pela Associação Internacional de Transportes Aéreos.

A companhia aérea acrescentou que o voo em que o urso estava a ser transportado ia de Bagdade para o Dubai, mas segundo a Sky News, um funcionário da Iraqi Airways, que falou sob anonimato, confirmou que o urso estava a ser transportado para a capital iraquiana.

Também o vídeo em que o comandante da aeronave fala à tripulação parece indicar que o voo se dirigia para Bagdade, sendo que uma pessoa que falava no vídeo informa que o voo estava atrasado cerca de uma hora para o começo da sua viagem para Bagdade e que os passageiros foram convidados a desembarcar até que o problema fosse resolvido.

Manter animais selvagens como animais de estimação no Iraque, particularmente em Bagdade, é uma moda que tem vindo a registar-se entre os residentes mais ricos do país.

As autoridade do Iraque têm tido dificuldade em fazer cumprir as disposições legais de proteção dos animais selvagens e já apelaram aos cidadãos para que ajudem as forças de segurança a evitar que estes animais fiquem à solta nas ruas da cidade ou que terminem como refeições servidas em restaurantes, denunciando estes casos.

Independentemente disso o primeiro-ministro iraquiano anunciou mesmo uma investigação ao sucedido.