Porque é que um pedaço de terra vazio com areia no Dubai foi vendido por um valor recorde de 34 milhões de dólares

Há muitas coisas que se podem comprar por 34 milhões de dólares. Em várias partes do mundo, é possível comprar castelos, grandes mansões à beira-mar ou propriedades majestosas que se estendem por quilómetros e quilómetros. Podem-se comprar frotas de potentes carros desportivos Lamborghini ou majestosos Rolls-Royce Phantom. Pode-se até comprar um jato privado.

No Dubai, compra-se muita areia.

Bem, não é um monte de areia qualquer. A areia em questão é uma propriedade devoluta na luxuosa ilha de Jumeirah Bay, que foi recentemente vendida por mais de 34 milhões de dólares, um preço exorbitante mesmo numa parte do mundo onde os preços do imobiliário podem ser tão elevados como a arquitetura dos arranha-céus.

Umar Kamani, um empresário britânico e co-fundador da loja de moda PrettyLittleThing, vendeu a propriedade de 24.500 metros quadrados. A venda, por 125 milhões de dirhams (moeda local), representa um ganho colossal de 242% em relação ao preço de compra original de 36,5 milhões de dirhams, ou pouco menos de 10 milhões de dólares americanos, em 2021.

A identidade do comprador é desconhecida.

A propriedade é uma das 128 originalmente disponibilizadas na ilha artificial, que está ligada ao continente por uma ponte de 300 metros. O seu preço astronómico é um reflexo não só da resistência de alguns dos bens imobiliários do Dubai às tendências de queda das economias globais, mas também, segundo os agentes imobiliários, daquilo em que os megaricos querem gastar os seus dólares.

"Jumeirah Bay é o mais exclusivo entre os exclusivos", diz Andrew Cummings da Knight Frank Dubai, a agência imobiliária que tratou da venda. É para os indivíduos com um património líquido muito elevado que se perguntam: "O que é o melhor que posso comprar? Representa o melhor do género em termos de localização e propriedade no Dubai."

Com a forma de um cavalo-marinho

A ilha de 6,3 milhões de metros quadrados tem a forma de um cavalo-marinho e possui um hotel de cinco estrelas desenvolvido em colaboração com a marca de luxo italiana Bulgari, que abriu em 2017 e foi rapidamente coroado como o melhor novo hotel de luxo do mundo. A ilha de Jumeirah Bay também alberga numerosas praias de areia e uma marina para dezenas de iates, restaurantes de luxo, um ginásio e um spa. Existe também um número limitado de apartamentos de luxo no complexo do hotel Bulgari.

Em 2022, dois terrenos semelhantes na ilha foram vendidos em conjunto por 180 milhões de dirhams, ou pouco mais de 49 milhões de dólares, o que indica que o valor dos terrenos está a subir. "O terreno valorizou imenso, sobretudo devido à sua localização, muito perto não só do Bulgari, mas também do Four Seasons, bem como do centro do Dubai e da zona empresarial", afirma Cummings. "Mas também por causa da privacidade e exclusividade oferecidas por uma ilha que só tem cerca de 100 lotes, ao contrário de um lugar como Palm Jumeirah, que tem milhares de propriedades.

Bem-vindo a Los Angeles

Palm Jumeirah é talvez a mais conhecida das ilhas artificiais do Dubai. Famosa pela sua forma de palmeira, é também a maior ilha artificial do mundo, com cerca de 3,2 quilómetros quadrados.

Pelo contrário, a ilha de Jumeirah Bay é muito mais pequena, com apenas 0,6 quilómetros quadrados, e é considerada mais exclusiva. "É realmente para o 1% do 1%, que constrói a sua casa para sempre ou a sua casa de férias a longo prazo", explica Cummings. "E o tipo de propriedade que está a ser construída lá agora é diferente de tudo o que já se viu no Dubai. A Jumeirah Bay vai parecer-se muito mais com Beverly Hills ou Los Angeles."

O mercado imobiliário do Dubai tem estado em alta ultimamente, com 93 vendas de propriedades no valor de 10 milhões de dólares ou mais em 2021, mais do que nos sete anos anteriores combinados, de acordo com Cummings. Em 2022, esse número disparou para 221 vendas. Este ano, já se registaram 88 no primeiro trimestre.

A pandemia desempenhou um papel importante neste aumento. "Nos últimos dois anos, as pessoas quiseram mudar-se para lugares mais espaçosos, quiseram viver na praia", diz Cummings. "Se olharmos para Nova Iorque, as pessoas mudaram-se para o campo, o mesmo aconteceu em Londres e noutras grandes cidades. No Dubai, assistimos a isso, mas também a um enorme afluxo de investidores internacionais atraídos pela incrível gestão da covid, pela elevada taxa de vacinação, pela segurança e protecção, mas também pelo estilo de vida."

O que se pode comprar com 34 milhões de dólares americanos

Os 128 lotes de terreno originais da ilha foram reduzidos a pouco mais de 100, uma vez que alguns compradores adquiriram mais do que um para construir moradias maiores. A maioria permanece vazia, e Cummings estima que apenas um em cada 10 é habitado. No entanto, ele prevê que esta venda irá fazer aumentar ainda mais o valor dos lotes, bem como o valor das mansões que poderão vir a ser colocadas no mercado depois de construídas. "Temos uma em construção que será colocada no mercado no final do ano e que provavelmente valerá mais de 100 milhões de dólares", diz.

Atualmente, existe um lote vago à venda na ilha Jumeirah Bay por 90 milhões de dirhams, cerca de 24,5 milhões de dólares. Um apartamento com três quartos e quatro casas de banho no complexo Bulgari da ilha está a ser vendido por 60 milhões de dirhams, cerca de 16,3 milhões de dólares.

Quanto a Kamani, provavelmente não lamentará a perda do seu terreno, porque possui um idêntico mesmo ao lado. Quem sabe se também o venderá a um preço ainda mais elevado.

"Ele já estabeleceu o padrão", diz Cummings, "por isso, agora pode muito bater outro recorde".