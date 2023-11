Cinco pessoas, incluindo três crianças, esfaqueadas numa escola em Dublin. Polícia fala em "incidente grave"

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais três crianças, na sequência de um esfaqueamento junto a uma escola em Dublin, na Irlanda, avança a imprensa internacional.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, adiantou à BBC que as autoridades já detiveram entretanto um suspeito do ataque, não se conhecendo, para já, mais detalhes. Leo Varadkar disse ainda estar chocado com a notícia. "Os nossos pensamentos e orações estão com eles [os feridos] e as suas famílias, amigos e com os serviços de emergência, que chegaram tão cedo ao local", afirmou.

A polícia local, que recebeu o alerta às 13:40, diz que se trata de um "incidente grave" que envolveu várias crianças no exterior de uma escola primária no centro da cidade, em Parnell Square East. A polícia ainda se encontra no local, que está interdito ao público.

Segundo a Sky News, algumas testemunhas indicaram à polícia que viram um homem que empunhava uma faca a "atacar vários jovens" no momento em que saíam da escola.

As crianças e dois adultos, um homem e uma mulher, foram transportados para os hospitais mais próximos, indica a Sky News, que cita um porta-voz da polícia irlandesa. "Uma das crianças, uma menina, sofreu ferimentos graves, e as outras duas crianças ficaram com ferimentos ligeiros", acrescenta o mesmo porta-voz.

Numa publicação divulgada na rede social X, Helen McEntee, ministra da Justiça irlandesa, disse estar “profundamente chocada” com o “terrível ataque a três crianças inocentes e a uma mulher”.

“Todos os nossos pensamentos estão com os feridos, especialmente com as crianças, os seus pais e famílias, durante este período extremamente difícil”, escreveu, confirmando que, até ao momento, ainda não há nenhum detido na sequência deste ataque.

EM ATUALIZAÇÃO