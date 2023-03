Os duques de Sussex foram convidados pelo rei Carlos III a deixarem a Frogmore Cottage, a residência oficial que mantinham no Reino Unido e que está localizada nos jardins do Castelo de Windsor. Harry e Megham vivem com os filhos Archie e Lilibet na Califórnia, mas estavam autorizados a utilizar aquela casa como residência oficial, pelo menos durante o reinado da Rainha, cenário que mudou com a chegada de Carlos III ao trono.

"Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram convidados a desocupar a sua residência em Frogmore Cottage", revelou uma porta-voz da fundação Archewell ao Washington Post depois de a notícia ter sido avançada, na terça-feira, pelo tabloide The Sun.

Com a mudança para os Estados Unidos, os duques de Sussex subarrendaram a mansão à princesa Eugenie e ao marido, Jack Brooksbank, que entretanto já saíram da casa. Recentemente, Harry e Meghan tinham decidido renovar por um ano o contrato de arrendamento da residência britânica, que foi a primeira habitação do casal depois de casados e que foi alvo de obras no valor de quase 3 milhões de euros.

A casa foi um presente da rainha Isabel II (apesar de ser um arrendamento e não uma doação) e o jornal The Sun avança que a decisão do rei Carlos III terá sido tomada em janeiro, aquando da publicação do livro de memórias do príncipe Harry "Na Sombra", e prende-se com a vontade de realojar o príncipe Andrew - que atualmente vive no Royal Lodge, uma propriedades com 21 hectares e 30 quartos pela qual assinou um contrato de arrendamento de 75 anos, e que é mais modesta.

Segundo o mesmo jornal, Andrew já terá, inclusive, recebido as chaves da casa que era de Harry e Meghan, que tentam agora levar os pertences que ainda tinham em Inglaterra para a Califórnia, uma vez que não lhes terá sido oferecida uma residência alternativa no Reino Unido.

O Telegraph avança ainda que apesar de ter sido pedido aos duques de Sussex para desocuparem a Frogmore Cottage, não lhes foi dito quem para lá iria viver após a sua saída.

Harry e Meghan mudaram-se para a residência em outubro de 2018 e ali viveram durante pouco mais de um ano, até se mudarem para os EUA. O casal partilhou algumas imagens da sua vida na Frogmore Cottage no documentário da Netflix, com Harry a confessar que os jardins da propriedade eram o seu lugar favorito. A última vez que o casal terá estado na Frogmore Cottage terá sido em setembro, aquando da morte da rainha Isabel II, altura em que estiveram no Reino Unido durante mais de uma semana.