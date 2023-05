Afinal, o que se passou com Harry e Meghan em Nova Iorque?

A noite de terça-feira tinha tudo para ser de glória para Meghan Markle, mas acabou por se tornar num verdadeiro pesadelo. Depois de ser galardoada na gala Women of Vision, em Nova Iorque, Meghan deixou o Ziegfeld Ballroom acompanhada do marido, o príncipe Harry, e da mãe, Doria Ragland.

À saída, como é hábito, dezenas de paparazzi aguardavam os duques de Sussex que, acompanhados por Doria Ragland, entraram nos habituais SUV pretos e seguiram para um restaurante. Terá sido nessa altura que a perseguição ocorreu, segundo as declarações exclusivas de Chris Sanchez, elemento da equipa de segurança de Harry e Meghan, à CNN Internacional.

“Nunca tinha visto ou vivido nada assim. Aquilo com que estávamos a lidar era muito caótico. Havia cerca de uma dúzia de veículos: carros, scooters e bicicletas”, disse Sanchez.

O comunicado do porta-voz de Harry dava conta de que, na noite de terça-feira, "o duque e a duquesa de Sussex e a senhora Ragland" tinham estado "envolvidos numa perseguição automóvel quase catastrófica da autoria de um círculo de paparazzi altamente agressivos" e que a "perseguição implacável" tinha demorado mais de duas horas, resultando em várias "quase colisões" com outros automobilistas, peões e dois agentes da polícia de Nova Iorque.

As declarações viriam, no entanto, a ser desmentidas pelos paparazzi pertencentes à Backgrid, agência de notícias e fotografias de celebridades, e responsável pelas últimas fotografias de Meghan Markle na Califórnia.

"Na Backgrid USA Inc. valorizamos a transparência e a ética no jornalismo, o que inclui dar respostas justas e factuais às reclamações. Estamos cientes da declaração do príncipe Harry sobre uma alegada 'perseguição de carro quase catastrófica' envolvendo-o a ele, a Meghan Markle e a mãe dela, na cidade de Nova Iorque na noite de terça-feira. Queremos esclarecer que recebemos fotos e vídeos dos eventos de ontem à noite de quatro fotógrafos freelancers, três dos quais estavam em carros e um deles estava a andar de bicicleta", lê-se no comunicado enviado pela agência à revista People.

Na nota lê-se ainda que "os fotógrafos referem que um dos quatro SUV da escolta de segurança do príncipe Harry estava a conduzir de uma forma que poderia ser considerada imprudente". "O veículo foi visto a bloquear ruas e, num vídeo, é visto a ser mandado parar pela polícia. Compreendemos que a equipa de segurança do príncipe Harry e de Meghan Markle tinha um trabalho a fazer e respeitamos o seu trabalho. No entanto, queremos salientar que, de acordo com os fotógrafos presentes, não houve quase-colisões ou quase-acidentes durante este incidente. Os fotógrafos relataram ter sentido que o casal não esteve em perigo imediato em nenhum momento."

No entanto, a perseguição ter-se-à dividido em dois momentos. O primeiro, quando o casal seguia na limusina, como explicou o membro de segurança dos duques de Sussex, e o segundo quando Harry, Meghan e Doria seguiam num táxi nova-iorquino em direção ao hotel onde se encontravam hospedados.

A viagem de táxi e o bloqueio do camião do lixo

Nessa deslocação, Harry, Meghan, Doria e um segurança foram apanhados pelo motorista Sukhcharn Singh, cerca das 23:00, à porta da 19.ª Esquadra da Polícia de Nova Iorque, na East 67th Street.

Em declarações ao Washington Post, o motorista disse que um polícia o mandou parar questionando se queria fazer a viagem. Singh aceitou e seguiu com os quatro passageiros a bordo enquanto eram seguidos por dois carros: um Honda Accord preto e um Honda CR-V cinzento.

"Andámos um bloco e, de repente, fomos bloqueados por um camião do lixo. Os paparazzi vieram e começaram a tirar-nos fotografias. E quando estavam quase a dar-me a localização de onde queriam ir, disseram-me para dar a volta e regressar à esquadra. E voltámos para a esquadra. Continuaram a seguir-nos e aproximaram-se do carro. Tiraram fotografias quando parámos e estavam a filmar-nos."

Questionado se os paparazzi estavam a ser agressivos, Singh diz que "não", mas que continuaram a "seguir" e a "aproximar-se do carro". "Mantiveram a distância", garantiu, dizendo ainda que ninguém bateu nas janelas do carro.

"Se isso aconteceu, foi antes da viagem comigo", acrescentou, dizendo que a viagem durou cerca de dez minutos.

O site TMZ teve acesso ao vídeo da curta viagem de táxi, filmado por um dos paparazzi que seguiu o carro, e nas imagens é possível ver o segurança a sair do carro e a pedir aos fotógrafos que se afastem do veículo que é acompanhado por dois carros da polícia de Nova Iorque.

"Malta, deem-lhes algum espaço, ok?", ouve-se o segurança dizer.

Segurança pública e a princesa Diana

O caso fez com que o presidente da Câmara de Nova Iorque reagisse ao sucedido, dizendo que "fica claro que a imprensa e os paparazzi querem a foto boa, a história correta, mas a segurança pública tem de estar sempre em primeiro lugar".

Por sua vez, a polícia de Nova Iorque confirmou que ajudou a equipa de segurança privada dos Sussex e que durante as viagens “havia vários fotógrafos que dificultavam o transporte”. No entanto, segundo Julian Phillips, vice-comissário de informações públicas da polícia de Nova Iorque, "o duque e a duquesa de Sussex chegaram ao seu destino e não houve relatos de colisões, intimações, feridos ou prisões”.

Perseguição ou não, certo é que a situação levou a memórias que envolvem o príncipe Harry e foram muitos os fãs do casal Sussex que rapidamente evocaram o acidente da princesa Diana, em 1997, em Paris.

So now you have Prince Harry and Meghan Markle as well as her lovely mother Doria being chased by 6 paparazzi vehicles in what’s being described as a near catastrophic car chase.



What exactly is the end goal, killing them like they did Princess Diana? This shit needs to stop. — Ricky Davila (@TheRickyDavila) May 17, 2023

Em várias entrevistas na altura em que abandonou as funções como membro trabalhador da família real britânica, o príncipe Harry apontou como uma das razões que não queria que a história da mãe se repetisse com Meghan, até porque a sua mulher não era protegida pelo Palácio de Buckhingham, como afirmou no documentário da Netflix.

Com o "caos" da noite de terça-feira, a noite de 31 de agosto de 1997 rapidamente se tornou vívida na memória de muitas pessoas. Nessa noite, a princesa Diana e o namorado Dodi Al-Fayed foram perseguidos por paparazzi, a alta velocidade, pelas ruas de Paris. Ao entrarem no túnel debaixo da Praça de l'Alma, o motorista perdeu o controlo do carro, embatendo com um dos pilares. A princesa ainda foi retirada com vida do local, mas não sobreviveria aos ferimentos.