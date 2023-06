Spotify termina acordo milionário do podcast de Harry e Meghan

O Spotify terminou o contrato milionário com Harry e Meghan para produção de podcasts. Em comunicado conjunto, assinado pela plataforma de streaming e pelos duques de Sussex, as partes informam que o contrato chegou ao fim por decisão mútua e que o podcast "Archetypes", que tinha começado em agosto de 2022 e teve 12 episódios, não vai ser renovado para uma segunda temporada.

Segundo a BBC, o contrato estava avaliado em 25 milhões de dólares (cerca de 22 milhões de euros) e foi um dos maiores acordos comerciais do casal, depois de Harry e Meghan terem abdicado de assumir funções enquanto membros seniores da realeza britânica, mudando-se para os EUA.

A imprensa norte-americana escreve que o acordo foi terminado por falta de produtividade dos duques de Sussex, que não terão atingido a meta prevista pelo Spotify, razão pela qual não terão sequer recebido a totalidade do valor do contrato. Mas, uma fonte citada pela revista Variety dá indicação de que os duques não quiseram ficar restritos a apenas uma plataforma de distribuição dos seus conteúdos áudio, razão pela qual lhes interessava também terminar o acordo.

Na semana passada, o Spotify anunciou o corte de 200 postos de trabalho no seu departamento dedicado aos podcasts, depois de um período de grande investimento, justificando os despedimentos com a necessidade de um "realinhamento estratégico". Outra fonte da Variety garante, porém, que o fim do contrato com Harry e Meghan não está relacionado com este processo.

No comunicado conjunto do Spotify e da Archewell - a marca para criação de conteúdos dos duques - o podcast produzido em conjunto é elogiado e as duas partes dizem-se orgulhosas da série que fizeram juntas.

"Archetypes", conduzido por Meghan Markle, teve como convidadas, por exemplo, Serena Williams ou Mariah Carey, para falar dos estereótipos e preconceitos em relação às mulheres e a desigualdade de género. O podcast chegou a receber, em dezembro de 2022, o People's Choice Award, distinção do projeto que tem a preferência do público norte-americano.

Quando foi anunciado, o acordo de Harry e Meghan com o Spotify foi descrito como uma relação da qual sairiam vários conteúdos, ainda que apenas este podcast se tenha concretizado.

Recorde-se que Harry e Meghan têm ainda um acordo com a Netflix para produção de conteúdos e Harry conseguiu também um contrato de montante significativo com a editora Penguin Books, do qual já resultou a publicação da sua célebre autobiografia, "Na Sombra".