Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, foi esta quarta-feira condenado a pena suspensa de dois anos de prisão suspensa, no âmbito do processo E-Toupeira, apurou a TVI/CNN Portugal.

A TVI/CNN Portugal confirmou junto da defesa de Paulo Gonçalves que, dos 50 crimes pelos quais o antigo assessor jurídico do Benfica estava acusado, apenas acabou condenado por um, de corrupção.

O funcionário judicial José Augusto Silva, que passava informações judiciais a Paulo Gonçalves e terá sido pago, em contrapartida, com benesses em jogos do Benfica e equipamentos, também foi condenado a pena suspensa de cinco anos de prisão.

O terceiro arguido do processo, Júlio Loureiro, foi absolvido.

A decisão surge depois de a leitura do acórdão do caso E-toupeira ter sido adiada por duas vezes, devido à greve dos funcionários judiciais.

A TVI/CNN Portugal sabe que o Ministério Público vai recorrer desta decisão para o tribunal da Relação de Lisboa.

O caso E-toupeira remonta a 2018, quando o MP acusou os dois funcionários judiciais, Paulo Gonçalves e a SAD do Benfica de vários crimes. Contudo, em dezembro desse ano, a decisão instrutória acabou por não pronunciar para julgamento a SAD ‘encarnada’.