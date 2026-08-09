IPMA mantém previsão meteorológica favorável à boa visibilidade do eclipse solar

O estado do tempo vai permitir uma boa visibilidade do eclipse solar que ocorre na quarta-feira, observável em Portugal continental entre 92% e 100%, segundo a previsão avançada hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Durante o período do eclipse, que ocorre no final da tarde de dia 12 de agosto, “o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo na generalidade do território do continente, condição que favorece uma boa visualização do fenómeno”, prevê o IPMA.

O Instituto adianta que existe, no entanto, uma probabilidade de cerca de 25%, segundo os dados mais atualizados, de formação de nebulosidade baixa em algumas regiões do litoral norte e centro, “um padrão que é relativamente comum no verão”.

Portugal assiste pela primeira vez desde 1912 a um eclipse do sol, que total (100%) será apenas no Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano, sendo parcial (entre 92% e 99%) na maior parte do continente. O próximo será só em 2144.

Além de Portugal, este eclipse será visível numa faixa que atravessa o Ártico, a Gronelândia, a Islândia e Espanha.

O que acontece é que a Lua irá colocar-se de permeio entre a Terra e o Sol, ocultando-o a partir do ponto de vista do nosso planeta, referiu a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

A luz ficará atenuada onde o fenómeno é visível e na faixa estreita do território nacional onde o eclipse será total far-se-á noite durante cerca de 26 segundos.

O eclipse terá a duração de cerca de duas horas, iniciando-se perto das 18:30 e terminando às 20:30. O seu máximo será cerca das 19:30.