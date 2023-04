Um raro eclipse solar levou centenas de pessoas a uma aldeia da Austrália. Foi a partir de Exmouth, no oeste do país, que o fenómeno foi mais visível em todo o planeta. Durante cerca de 60 segundos a lua tapou o sol, deixando apenas a escuridão em pleno dia.

O fenómeno, o chamado eclipse híbrido, ocorre cerca de cinco vezes por século, e desta vez ocupou grande parte daquela zona do globo. Começou por se verificar no Oceano Índico, para terminar no Pacífico, tendo sido possível ver, de diferentes formas, em vários locais. Na galeria no início do artigo podem ver-se imagens de pessoas a testemunharem o eclipse também na Indonésia ou em Timor-Leste.

Algumas pessoas conseguiram mesmo ver um eclipse total, outras viram-no apenas na sua forma anular, quando a Lua só tapa parcialmente o sol, uma vez que é muito pequena para bloquear toda a estrela.

As poucas pessoas a conseguirem ver a totalidade do fenómeno estavam em Exmouth, onde pelas 11:27 locais o céu ficou totalmente escuro.

Habitualmente casa para apenas três mil pessoas, a aldeia australiana teve de se preparar para receber centenas de turistas que se deslocaram propositadamente para ver o eclipse.

Mas não só turistas. Também vários cientistas viajaram para a aldeia, tudo para experienciar algo que dura cerca de um minuto. Mas valeu a pena: “É apenas um minuto, mas parece muito tempo. Não há mais nada que possamos ver que se pareça a isto”, afirmou um norte-americano que viajou de propósito para o local, em declarações à ABC News.