Notícia ECO: Elvira Fortunato esconde parecer que defende parcerias da FCT com escolas americanas

Elvira Fortunato decidiu cancelar as parcerias da Fundação Ciência e Tecnologia (FCT) com três universidades norte-americanas, a Carnegie Mellon University, o MIT e a University of Texas at Austin, em plena crise política e contra um parecer encomendado pelo Conselho Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação (CNTI) a um grupo de personalidades independentes como Maria Manuel Mota, Isabel Furtado e João Soares, que foi escondido pela ministra. A decisão da ministra da Ciência, tomada depois do Presidente da República aceitar a demissão do Governo e marcar eleições antecipadas, está a gerar uma onde de indignação de empresários, investigadores e académicos que consideram o programa de Parcerias Internacionais um fator crítico para o desenvolvimento da ciência e inovação em Portugal.

Leia a notícia na íntegra no Eco