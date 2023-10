Economia portuguesa contraiu 0,2% no terceiro trimestre devido a “redução expressiva” das exportações

A economia sofreu uma contração de 0,2% no terceiro trimestre, depois de ter registado uma estagnação no trimestre anterior, revela o Instituto nacional de Estatística esta terça-feira. Em termos homólogos, o PIB cresceu 1,9%.

No segundo trimestre, Portugal tinha registado uma progressão homóloga de 2,5% (valor revisto em alta face ao 2,3% iniciais).

“O contributo da procura externa líquida para a taxa de variação em cadeia do PIB, passou a negativo, após ter sido positivo no segundo trimestre, refletindo a redução das exportações quer de bens, quer de serviços, incluindo o turismo”, explica a estimativa rápida.

Já o contributo da procura interna “passou de negativo a positivo no terceiro trimestre, observando-se aumentos do consumo privado e do investimento”, acrescenta a mesma nota.

Os economistas consultados pelo ECO foram unânimes em assumir o abrandamento do crescimento no terceiro trimestre, antecipando que poderia ficar entre 2,4% e 1,7% em termos homólogos.