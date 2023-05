Comissão Europeia revê em alta crescimento do PIB português para 2,4% este ano

A Comissão Europeia reviu esta segunda-feira em alta a projeção de crescimento da economia portuguesa deste ano para 2,4%, a terceira maior taxa da zona euro, ajudada pelo turismo, revelando-se mais otimista do que o Governo.

Nas previsões económicas de primavera, a Comissão Europeia melhorou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português para este face aos 1% previstos em fevereiro e manteve inalterada a previsão de uma taxa de 1,8% para 2024.

A previsão para este ano coloca Portugal no top três dos países da Zona Euro com a maior taxa de crescimento deste ano, a par da Grécia, apenas ultrapassados pela Irlanda (5,5%) e por Malta (3,9%).

Quanto ao défice, Bruxelas prevê que diminua para 0,1% este ano, o menor da Zona Euro, o melhor resultado à exceção dos excedentes previstos para a Irlanda e Chipre, estando mais otimista do que o Governo.

Nas previsões económicas de primavera, a Comissão Europeia aponta para uma redução do défice português de 0,4% do PIB em 2022 para 0,1% este ano e 2023.

A projeção coloca Portugal como o país com o menor défice da Zona Euro e da União Europeia este ano, um resultado orçamental apenas ultrapassado pelos excedentes projetados para Irlanda (1,7%) e para o Chipre (1,8%) – e pelos 2,3% previstos para a Dinamarca.

Melhoria geral

A Comissão Europeia também melhorou a projeção do crescimento económico no resto da Zona Euro e da União Europeia para 2023 e 2024, revendo-o para 1,1% e 1% este ano e para 1,6% e 1,7% no seguinte, respetivamente.

O executivo comunitário estima então, para este ano, um crescimento económico na área da moeda única de 1,1% ao passo que, em fevereiro, estimativa 0,9%, e um crescimento do PIB de 1% na União Europeia, dois pontos percentuais acima do anteriormente projetado, 0,8%.

Para 2024, a estimativa agora divulgada indica que o PIB do euro avançará 1,6% quando anteriormente se esperava 1,5%, e que o crescimento económico da União Europeia seja de 1,7% enquanto nas previsões de fevereiro se estimava 1,6%.

A revisão em ligeira alta é possível porque a economia do euro e da União Europeia “teve um desempenho melhor do que o previsto”, justifica Bruxelas no documento, notando que, apesar de nas previsões de fevereiro se prever uma contração no primeiro trimestre de 2023, neste período chegou mesmo a registar-se “um crescimento positivo”.