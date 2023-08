Portugal é a terceira economia europeia que mais cresceu. Há três países em recessão

Portugal está entre as economias da Zona Euro com melhor desempenho no segundo trimestre do ano: entre abril e junho, a economia nacional apresentou uma taxa de crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,3%, segundo a atualização de dados feita esta quarta-feira pelo Eurostat. A performance da economia portuguesa coloca-a em terceiro lugar em termos de crescimento homólogo, a par com o Chipre.

Em sentido inverso, há nove países cujo PIB contraiu face ao segundo trimestre do ano passado, sendo que três estão mesmo em recessão. Estónia, Hungria e Países Baixos registaram dois trimestres consecutivos de contração da economia, face aos três meses anteriores, o que os coloca em situação de recessão técnica.

A Alemanha, o principal motor da economia europeia, escapou à justa, ao apresentar um crescimento nulo no segundo trimestre face ao período de janeiro a março, quando registou uma taxa de crescimento homólogo do PIB negativa de 0,1%.