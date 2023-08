Ecrã gigante cai em cima de tuna durante atuação em Lisboa e provoca ferimentos ligeiros em vários elementos

Elementos da Estudantina, a tuna do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, foram surpreendidos esta terça-feira quando um ecrã gigante caiu sobre eles durante a sua atuação na abertura do Campeonato Europeu Universitário de Rugby Sevens, no Estádio Universitário de Lisboa.

Em comunicado citado pelo Jornal de Notícias, a organização do evento afirma que não há feridos graves em consequência do incidente, que foi provocado por “uma rajada de vento muito forte”.

Após “atendimento médico de primeiros socorros”, alguns dos estudantes feridos sem gravidade foram encaminhados para o Hospital de Santa Maria.

A CNN Portugal tentou contactar o Centro Hospital Universitário de Lisboa Norte (CHULN), do qual o Santa Maria faz parte, mas sem sucesso.