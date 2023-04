Aos 32 anos, o músico Ed Sheeran está a ser processado por plágio pela família de Ed Townsend, que escrevia músicas para Marvin Gaye, alegando que Sheeran retirou elementos da música 'Let's Get It On' para compôr 'Thinking Out Loud', lançada em 2014. Nesta quinta-feira, na quarta sessão de tribunal, para demonstrar o processo de construção da sua música, Ed Sheeran pegou na guitarra e cantou para o júri as diferentes versões que o levaram ao resultado hoje conhecido.

Em tribunal, o cantor assegurou que sempre se dedicou muito à música, revelando que desde a adolescência que escreve entre uma a duas letras diariamente, acabando por constatar que só nesta semana já escreveu 10 músicas.

"Eu inspiro-me muito em coisas que se passam na minha vida e também na minha família", disse Sheeran, negando que tenha sido influenciado pelo lendário sucesso de R&B de 1973 de Gaye.

No caso de 'Thinking Out Loud', Sheeran referiu que foi um processo de "colaboração" com Amy Wedge, que ajudou na letra, inspirada pelo diagnóstico de cancro da avó e pela morte do avô do cantor.

Além disso, mais pormenores sobre a melodia vieram ao de cima na audiência, com Sheeran a apontar que a letra original seria 'I'm singing out now', tendo-a depois mudado para 'I'm thinking out loud'. Em tribunal, Ed Sheeran cantou ambas as versões acompanhado pela sua guitarra.

O processo não é uma estreia para o cantor. Já em 2016, Ed Sheeran tinha sido processado pela família de Townsend, mas o caso acabou arquivado no ano seguinte. Em 2018, o processo foi reaberto após a família ter vendido um terço dos seus direitos da música à Structured Asset Sales em 2018.

A empresa pede uma indemnização de 100 milhões de dólares ao cantor.