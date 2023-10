Ministério torna definitivas medidas de apoio aos alunos em dificuldades

O Ministério da Educação decidiu tornar definitivas as medidas inseridas no Plano de Recuperação das Aprendizagens para apoio aos alunos em dificuldades que se revelaram mais eficazes, revelou o ministro da João Costa ao Público.

Até agora, as medidas, que foram lançadas em 2021 por causa da pandemia, tinham o caráter excecional. Assim, deverão passar a ser "estruturais" e passar a integrar o currículo escolar "sem ser preciso pedir autorização da tutela" para a sua aplicação.

“Se são eficazes, devem tornar-se estruturais", considera o ministro.

O projeto inicial do Plano de Recuperação das Aprendizagens - que tinha como objetivo recuperar os défices de aprendizagem resultantes da pandemia de covid-19 - contou com um financiamento de 900 milhões de euros, a grande maioria proveniente de fundos europeus e teve um prazo de vigência de dois anos, tendo sido prorrogado por mais um ano com uma nova versão que teve menos financiamento europeu.

Este mês, o ministro da Educação já tinha prorrogado as medidas do plano de recuperação das aprendizagens conforme as necessidades das escolas.